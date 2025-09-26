La mitad de los 34 camioneros sometidos a un control de drogas en la Zona Franca dan positivo

El pasado 22 de septiembre, varias patrullas de la Guardia Urbana de Barcelona hicieron un control de alcohol y drogas a conductores de transporte de mercancías ligeras en la Zona Franca. Los agentes establecieron un dispositivo para que los camioneros, que habitualmente salen del puerto en cargados de productos que han llegado vía marítima para repartir, tuvieran que realizar estas pruebas para prevenir accidentes al volante.

El resultado fue sorprendente, según informa la Guardia Urbana. De las 34 pruebas realizadas a camioneros 18 conductores dieron positivo. De esta forma los agentes constataron que "más del 50% de los conductores circulaban bajo los efectos de sustancias estupefacientes".

Por eso, los policías municipales levantaron acta de sanción contra los infractores, ya que está prohibido circular bajo los efectos de drogas y alcohol. Más cuando conduces un vehículo de mercancía, que es más voluminoso que un turismo, y que tienes la responsabilidad de trasladar la carga asignada.