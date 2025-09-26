Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

La mitad de los 34 camioneros sometidos a un control de drogas en la Zona Franca dan positivo

La Guardia Urbana impuso sanciones a 18 conductores

La Guardia Urbana rescata a un perro en el Guinardó que vivía en condiciones "muy deficientes"

Imagen de motos de la Urbana en la Zona Franca

Imagen de motos de la Urbana en la Zona Franca / GUBBarcelona

Germán González

Germán González

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El pasado 22 de septiembre, varias patrullas de la Guardia Urbana de Barcelona hicieron un control de alcohol y drogas a conductores de transporte de mercancías ligeras en la Zona Franca. Los agentes establecieron un dispositivo para que los camioneros, que habitualmente salen del puerto en cargados de productos que han llegado vía marítima para repartir, tuvieran que realizar estas pruebas para prevenir accidentes al volante.

El resultado fue sorprendente, según informa la Guardia Urbana. De las 34 pruebas realizadas a camioneros 18 conductores dieron positivo. De esta forma los agentes constataron que "más del 50% de los conductores circulaban bajo los efectos de sustancias estupefacientes".

Por eso, los policías municipales levantaron acta de sanción contra los infractores, ya que está prohibido circular bajo los efectos de drogas y alcohol. Más cuando conduces un vehículo de mercancía, que es más voluminoso que un turismo, y que tienes la responsabilidad de trasladar la carga asignada.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. La UDEF registra por orden de Pedraz las propiedades de un exviceministro de Chávez y de un empresario venezolano
  2. La odisea de una madre y un niño de casi 3 años para llegar al colegio: 'Tenemos que caminar 1,5 kilómetros por la cuneta
  3. El juez Pedraz interroga al capitán de la Guardia Civil imputado que denunció irregularidades de un exjefe de la UCO
  4. La mitad de los empleados de los bares de Barcelona no habla catalán y una cuarta parte no lo entiende
  5. Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
  6. Los expertos defienden el periodo de adaptación en infantil: 'No aplicarlo tiene consecuencias en el aprendizaje
  7. El precio del euríbor hoy, 24 de septiembre: la cosa se complica para los que tienen hipotecas
  8. Barruelo de Santullán, el pueblo que ganó 62 vecinos en un año con vivienda barata y 'bonificaciones fiscales

La mitad de los 34 camioneros sometidos a un control de drogas en la Zona Franca dan positivo

La mitad de los 34 camioneros sometidos a un control de drogas en la Zona Franca dan positivo

Muere un hombre tras volcar la excavadora con la que trabajaba en Montgat

Muere un hombre tras volcar la excavadora con la que trabajaba en Montgat

DIRECTO UCRANIA | Ucrania detecta drones procedentes de Hungría, y Budapest lo niega

DIRECTO UCRANIA | Ucrania detecta drones procedentes de Hungría, y Budapest lo niega

Netanyahu, boicoteado en la ONU, critica el reconocimiento de Palestina

Netanyahu, boicoteado en la ONU, critica el reconocimiento de Palestina

DIRECTO GAZA | Netanyahu carga contra los países que han reconocido al Estado de Palestina

DIRECTO GAZA | Netanyahu carga contra los países que han reconocido al Estado de Palestina

El Barça persigue en Egipto su sexto Mundial de Clubes seis años después

El Barça persigue en Egipto su sexto Mundial de Clubes seis años después

Un accidente y una avería complican la salida de Barcelona a las puertas del fin de semana

Un accidente y una avería complican la salida de Barcelona a las puertas del fin de semana

El ajuste que todo padre debería activar en el móvil de sus hijos menores, según la experta en tecnología Marian Sánchez

El ajuste que todo padre debería activar en el móvil de sus hijos menores, según la experta en tecnología Marian Sánchez