La Policía identifica a la ‘mujer de rosa’: una rusa de 31 años encontrada muerta en 2005 en Viladecans

Dentro de la operación internacional Identify Me, liderada por Interpol, la Policía Nacional ha conseguido identificar el cadáver de una mujer aparecido el 3 de julio de 2005 en Viladecans. No se pudo conocer su identidad ni origen y por eso los agentes la bautizaron como “la mujer de rosa’. Era una de las 46 víctimas que la Interpol tenía pendiente de identificar por lo que pidió ayuda a todos los cuerpos de seguridad de Europa.

Ahora, gracias a las autoridades rusas y turcas la Policía Nacional ha descubierto que se trata de una mujer rusa de 31 años en el momento de su muerte. Gracias a su identificación los agentes intentarán rastrear los últimos días de la vída de la víctima, pese a las dificultades ya que han pasado más de 20 años.

En julio de 2005, un taxista localizó el cadáver de la mujer en una zona boscosa. Los agentes lograron saber que la muerte se había producido de forma violenta y que el cuerpo había sido trasladado al lugar unas 12 horas antes al lugar del hallazgo. Las investigaciones iniciales no permitieron establecer su identidad, permaneciendo el caso sin resolver durante casi dos décadas.

Esta identificación se ha conseguido tras varios cotejos de material identificativo recibido por la oficina de Interpol Madrid desde la oficina de Ankara, en la que se informaba de la posible coincidencia de unas impresiones dactilares que obraban en las bases de datos turcas, correspondientes a una mujer de origen ruso.

Una vez recibidas las huellas por parte de la Sección de Antropología Forense de la Comisaría General de Policía Científica, se llevó a cabo el estudio y cotejo corroborando la identidad de esta mujer, que contaba con 31 años de edad en el momento de su fallecimiento. La identificación fue ratificada posteriormente con las autoridades rusas tras el cotejo del perfil genético de la víctima con una hermana de la fallecida.

En España hay siete casos de mujeres pendientes de identificar que han muerto de forma violenta. En marzo pasado se logró la identificación de una mujer de origen paraguayo, cuyo cadáver fue encontrado en el municipio Sant Julià de Ramis (Girona) en agosto de 2018, en un caso conocido como “La mujer del cobertizo”.