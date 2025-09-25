Sucesos
La Policía expulsa a Perú y Colombia a 19 multirreincidentes que operaban en Catalunya
Los sospechosos fueron trasladados de Barcelona hasta Madrid y allí embarcaron en un vuelo
La Policía expulsa a Georgia y Albania a cinco multirreincidentes con un centenar de detenciones
La Policía Nacional ha expulsado a 19 ciudadanos extranjeros con numerosos antecedentes policiales y judiciales por diferentes delitos que operaban en Catalunya. En concreto, se fletó un vuelo a Colombia y Perú para repatriar a estos multirreincidentes a sus países por la alta peligrosidad y la alarma social que provoca su actividad delictiva.
La Unidad Central de Repatriaciones (UCR) en Madrid y la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Barcelona de la Policía Nacional hicieron un trabajo conjunto para conseguir la liberación de causas pendientes, documentación y, en su caso, localización y detención de los 19 sospechosos.
Estas expulsiones requieren gran coordinación a nivel policial y judicial además de una estrecha relación a nivel documental con los respectivos consulados. Se solicitaron las autorizaciones judiciales de las causas que estas personas tenían pendientes, así como los trámites de documentación con los respectivos consulados para que pudiera hacerse efectivo el decreto de expulsión de todos los expulsados.
Una comitiva con 40 efectivos y 14 vehículos salió del complejo policial de Zona Franca (Barcelona) y con destino Madrid, donde se procedió a la entrega de los detenidos en el Aeropuerto de Madrid-Barajas.
Para la Policía "la multirreincidencia” sigue siendo un objetivo prioritario para todos los cuerpos policiales ante ciudadanos que no respetan los valores sociales, atacan la seguridad y la libertad y han hecho de la delincuencia su modo de vida".
