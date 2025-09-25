Sucesos
Herido tras estampar su BMW 'nuevo de paquete' contra una grúa en una gasolinera de Oviedo
El conductor se subió al vehículo que estaba aparcado en el lavadero y de repente salió "disparado" 50 metros hasta provocar el siniestro
Lucas Blanco
Rocambolesco suceso en La Corredoria. Un hombre tuvo que ser trasladado en ambulancia al HUCA tras chocar con su BMW "nuevo de paquete", según los testigos, contra una grúa que estaba aparcada en el área de servicio del acceso al barrio desde la AS-II. Según los testigos, el hombre se subió al turismo que estaba aparcado en la máquina de lavado y, de repente, por causas que se desconocen, el coche salió "disparado" a gran velocidad recorriendo 50 metros hasta empotrarse bajo la grúa y un muro de contención.
El varón tuvo que ser excarcelado por los bomberos, los cuales lo hallaron "muy conmocionado", e inmediatamente fue llevado al HUCA. "Fue un golpe tremendo, si no hubo muertos fue por casualidad", explican los presentes en relación al siniestro, cuyas causas se desconocen. "No sabemos si sufrió una indisposición o simplemente no se aclaró con el sistema de cambio automático", teorizaban los testigos.
