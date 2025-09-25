"Fueron dos encapuchados, lo diré una, dos y mil veces", insiste la pareja del ganadero asturiano asesinado a golpes

”Fueron dos encapuchados, lo dije, lo digo y lo seguiré diciendo. Me mantengo en lo que vi, lo que me pasó y lo que ocurrió. Sigo diciendo lo mismo, lo que ocurrió una, dos y mil veces, las que necesiten. No hay más, ni versiones, ni conjeturas. Lo que quiero es que los encuentren, lo demás no me importa”. María del Mar Berjón López, la pareja de José Antonio Otero Toraño, “Toño”, el ganadero asesinado a golpes en su casa de Cueves (Ribadesella), ha subrayado este miércoles que no cambia ni un ápice la versión de lo ocurrido que lleva repitiendo desde el primer día.

Mar Berjón no cree que su hermana, Magdalena, “Mada”, haya cambiado sus manifestaciones iniciales ante la Guardia Civil y que la haya señalado como posible autora del ataque.

“Se me está machacando por todos lados”, ha lamentado la gijonesa, que ha asegurado que una de sus principales preocupaciones es ahora su ganado: trece vacas, además de conejos, gallinas, gansos y pavos. “Me preocupan mis animales, por lo que siempre luché”, pero se ve muy limitada porque está “sola” y aún malherida “y nadie viene a ayudarme”. “Tengo un parte de lesiones y, aún así, seguí trabajando, sigo aquí, y seguiré lo que tenga que seguir”, ha comentado.

Ha manifestado su alegría por el hecho de que la Guardia Civil haya encontrado a la celadora de hospital que la ayudó en un primer momento a atender a Toño Otero tras el ataque, tal y como habían manifestado tanto ella como su hermana. Ha indicado que ya hay una tercera persona que puede corroborar sus palabras sobre lo que ocurrió tras el ataque que acabó siendo mortal.

No ha querido decir nada sobre una supuesta agresión, hace tiempo, por parte de una allegada del fallecido, ni sobre las malas relaciones con la familia de este. Ha resaltado que Toño Otero y ella se iban a casar “a finales de año”, y ha indicado que hace unos meses firmaron unos papeles ante notario “por si acaso antes teníamos algo”.

Durante la jornada de ayer, poco antes del mediodía, Mar Berjón llamó a un taxi para viajar hasta el centro de salud de Ribadesella y ser tratada de las heridas que, según ha manifestado, le provocaron los dos atacantes que mataron a Toño Otero cuando intento defenderlo. Regresó en otro taxi, unos cuarenta minutos más tarde.