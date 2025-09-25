Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estafas

Cae en Castellón una 'granja' ilegal de criptomonedas tras defraudar 150.000 euros

La Guardia Civil desmantela una nave con equipos para minar criptomonedas enganchados a la luz

La Guardia Civil desmantela una nave con equipos para minar criptomonedas enganchados a la luz / Guardia Civil

Víctor Meseguer

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Equipo Roca de la Guardia Civil de Castellón y el Área de Investigación del Puesto Principal de Onda han detenido a una persona por un supuesto delito de defraudación de fluido eléctrico en la localidad de l’Alcora, donde mantenía una “granja” para el minado de criptomonedas.

Todo comenzó cuando los agentes tuvieron conocimiento de un consumo eléctrico anómalo en una nave ubicada en un polígono de la localidad. La nave estaba alquilada y carecía de actividad industrial, lo que hizo sospechar que podría estar siendo utilizada para albergar plantaciones de marihuana.

Una vez analizado dicho consumo, se pudo constatar que provenía de acometidas eléctricas ilegales. Por todo ello, se procedió a realizar un registro debidamente autorizado, en el que se encontraron conectados sistemas informáticos de minería de criptomonedas y equipos auxiliares de refrigeración.

La operación culminó con la detención de un varón de 33 años como presunto autor de un delito de defraudación eléctrica, valorado en 150.000 euros. Las diligencias instruidas han sido entregadas en los Juzgados de Castellón.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La UDEF registra por orden de Pedraz las propiedades de un exviceministro de Chávez y de un empresario venezolano
  2. La mitad de las empresas reconoce que evita contratar a mayores de 45 años: 'Parecemos invisibles
  3. MM Fiber Packaging cierra su fábrica de Montcada, despide a 91 trabajadores y se lleva la producción a Madrid
  4. ¿Qué centros comerciales están abiertos hoy, 24 de septiembre, en Barcelona y Catalunya?
  5. Dos mecánicos revelan la marca de coches del momento: 'Prácticamente no se rompen
  6. Encuesta elecciones Barcelona: El PSC se consolida frente a una oposición desdibujada
  7. ¿Cuándo y cómo será el piromusical de La Mercè 2025? Día y hora
  8. La odisea de una madre y un niño de casi 3 años para llegar al colegio: 'Tenemos que caminar 1,5 kilómetros por la cuneta

La Policía expulsa a Perú y Colombia a 19 multirreincidentes que operaban en Catalunya

La Policía expulsa a Perú y Colombia a 19 multirreincidentes que operaban en Catalunya

Ticketmaster, forzado a corregir su política de venta de entradas tras el caos de los “precios dinámicos” en la gira de Oasis

Ticketmaster, forzado a corregir su política de venta de entradas tras el caos de los “precios dinámicos” en la gira de Oasis

La automoción modera su transformación ante las tensiones comerciales y la competencia china

La automoción modera su transformación ante las tensiones comerciales y la competencia china

Estas son las tres localidades catalanas con los supermercados más caros según la OCU

Estas son las tres localidades catalanas con los supermercados más caros según la OCU

Sonia Moldes reaparece en televisión y promete desmentir a Alessandro Lequio en '¡De Viernes!' tras sus palabras sobre Mar Flores

Sonia Moldes reaparece en televisión y promete desmentir a Alessandro Lequio en '¡De Viernes!' tras sus palabras sobre Mar Flores

"Las víctimas de agresiones sexuales no somos solo cifras": las afectadas piden mejor atención policial y judicial

"Las víctimas de agresiones sexuales no somos solo cifras": las afectadas piden mejor atención policial y judicial

Isabel Viña, médico, revela cuáles son los alimentos retrasan el envejecimiento

Isabel Viña, médico, revela cuáles son los alimentos retrasan el envejecimiento

El fiscal general defiende que cerró su cuenta de correo porque recibió mensajes "hostiles" tras filtrarse un informe de la UCO

El fiscal general defiende que cerró su cuenta de correo porque recibió mensajes "hostiles" tras filtrarse un informe de la UCO