Multa de 500 euros
Pillado en Olot haciendo trampas con un dispositivo oculto en el examen teórico de conducir
El infractor llevaba un dispositivo de pequeñas dimensiones adherido al cuerpo a través del cual recibía ayuda externa
Más de 70.000 catalanes están en lista de espera para examinarse de la prueba práctica del carnet de conducir
Eva Batlle
La Policía Municipal de Olot (Garrotxa) ha sorprendido in fraganti a un aspirante que se examinaba del examen teórico del carnet de conducir mientras intentaba copiar usando tecnología camuflada bajo la ropa. El hombre ha sido denunciado administrativamente.
Los hechos ocurrieron este martes durante una convocatoria de exámenes en la nueva sede de Olot. Los agentes sospecharon de uno de los examinados y comprobaron que el infractor llevaba un dispositivo de pequeñas dimensiones adherido al cuerpo, escondido en un bolsillo interior de su ropa, lo que dificultaba su detección. Presumiblemente, el sistema servía para recibir ayuda externa en tiempo real mientras realizaba la prueba.
Este tipo de conducta se considera una infracción muy grave según la Ley de Tráfico. Como consecuencia, la persona ha sido sancionada con una multa de 500 euros y la prohibición de volver a presentarse a las pruebas durante seis meses.
La detección se realizó gracias a la labor de vigilancia de la Policía Municipal de Olot, que colabora habitualmente con la Dirección General de Tráfico (DGT) para prevenir delitos de falsedad documental e infracciones relacionadas con la obtención fraudulenta del permiso de conducir. Los agentes están presentes de manera habitual en los exámenes teóricos en la sede de Olot para garantizar su correcto desarrollo, recuerda el ayuntamiento en un comunicado. En el último año y medio la Policía de Olot ha sorprendido a siete personas haciendo trampas en el examen teórico.
- De las cloacas al grifo: Catalunya probará a convertir aguas residuales en agua potable sin paso previo por el río
- Miquel Carceller, profesor: 'No es que los chicos de hoy sean peores, es que no se les ha exigido; no se les ha preparado
- José Elías, sobre ir a vivir a Andorra: 'Creo en vivir en un sitio donde la salud de alguien no depende de su dinero
- Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
- Un británico sorprende por meter a Barcelona entre las peores ciudades para hacer turismo: 'Hay mucho...
- Un juzgado abre nuevas diligencias por el rescate de Air Europa y se las remite al juez que investiga a Begoña Gómez
- La mitad de las empresas reconoce que evita contratar a mayores de 45 años: 'Parecemos invisibles
- Los Mossos no detectaron un 'peligro evidente' en la conductora que atropelló a seguidores del Espanyol