Pillado en Olot haciendo trampas con un dispositivo oculto en el examen teórico de conducir

La Policía Municipal de Olot (Garrotxa) ha sorprendido in fraganti a un aspirante que se examinaba del examen teórico del carnet de conducir mientras intentaba copiar usando tecnología camuflada bajo la ropa. El hombre ha sido denunciado administrativamente.

Los hechos ocurrieron este martes durante una convocatoria de exámenes en la nueva sede de Olot. Los agentes sospecharon de uno de los examinados y comprobaron que el infractor llevaba un dispositivo de pequeñas dimensiones adherido al cuerpo, escondido en un bolsillo interior de su ropa, lo que dificultaba su detección. Presumiblemente, el sistema servía para recibir ayuda externa en tiempo real mientras realizaba la prueba.

Este tipo de conducta se considera una infracción muy grave según la Ley de Tráfico. Como consecuencia, la persona ha sido sancionada con una multa de 500 euros y la prohibición de volver a presentarse a las pruebas durante seis meses.

La detección se realizó gracias a la labor de vigilancia de la Policía Municipal de Olot, que colabora habitualmente con la Dirección General de Tráfico (DGT) para prevenir delitos de falsedad documental e infracciones relacionadas con la obtención fraudulenta del permiso de conducir. Los agentes están presentes de manera habitual en los exámenes teóricos en la sede de Olot para garantizar su correcto desarrollo, recuerda el ayuntamiento en un comunicado. En el último año y medio la Policía de Olot ha sorprendido a siete personas haciendo trampas en el examen teórico.