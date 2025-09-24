Detenido un cura y alto cargo de la Archidiócesis de Toledo por tener 'cocaína rosa'
El Arzobispado de la capital castellanomanchega lamenta "profundamente" los hechos y reprueba "cualquier conducta delictiva que presuntamente hubiera podido cometer el sacerdote"
El Vaticano envía por vez primera a un cardenal a prisión por corrupción (información publicada en diciembre de 2023)
Un sacerdote de Toledo ha sido detenido por la Policía Nacional de Torremolinos (Málaga) tras ser sorprendido con una decena de papelinas con diversas sustancias estupefacientes, entre ellas con una importante cantidad de la sustancia sinténtica tusi, conocida como 'cocaína rosa', informa la agencia Europa press.
El Arzobispado de Toledo ha confirmado la detención del cura y ha lamentado "profundamente" los hechos que han causado el arresto, según ha informado en un comunicado en el que ha destacado que reprueban "cualquier conducta delictiva que presuntamente hubiera podido cometer el sacerdote".
Fuentes policiales han informado a Efe de que, en la madrugada del 22 de septiembre, se sorprendió a un hombre de 45 años en la vía pública con una decena de papelinas con diversas sustancias estupefacientes -una cantidad que excedía lo que pudiera entenderse como la destinada a consumo propio-.
De vacaciones
El sacerdote se encontraba de vacaciones en el municipio malagueño y en el registro de su apartamento los agentes encontraron una balanza de precisión y una bolsita monodosis de droga.
Al arrestado se le investiga por su presunta responsabilidad en un delito contra la salud pública.
La Archidiócesis de Toledo ha expresado su plena confianza en la Justicia y, aunque considera que la responsabilidad de los hechos corresponde al ámbito personal del detenido, ha manifestado su disposición a colaborar con ella.
Apartado del ministerio
Desde el Arzobispado han abierto investigaciones y se le ha apartado cautelarmente del ejercicio del ministerio y de su oficio.
Aunque el detenido no pertenece a la diócesis de Málaga ni ha recibido ningún encargo pastoral en ella, el Obispado malagueño ha querido señalar que el clérigo ha sido apartado cautelarmente del ejercicio del ministerio y de su oficio por el Arzobispado de Toledo.
"A la espera de que la Justicia clarifique las acusaciones, expresamos nuestro pesar por el daño que se ha podido producir y porque empaña el buen hacer de tantos sacerdotes que ejercen su ministerio con fidelidad y entrega", han lamentado desde el Obispado de Málaga.
El Arzobispado de Toledo también ha pedido perdón "al pueblo de Dios por los daños morales que puedan ocasionar los presuntos delitos de un sacerdote de la archidiócesis".
