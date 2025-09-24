Cinco detenidos por robar y agredir con una defensa eléctrica a una pareja que estaba en un coche en Cornellà

El pasado 2 de agosto, a primera hora de la mañana, tres hombres asaltaron a una pareja que acababa de estacionar su coche en una calle de Cornellà de Llobregat. Para intimidar a las víctimas usaron un mazo para golpear el coche y les enseñaron una pistola. Además, al hombre le descargaron una pistola eléctrica. De esta forma, los tres sospechosos se llevaron dos cadenas de oro, una pulsera, un reloj y un bolso antes de escapar en un coche conducido por otro sospechoso.

Tras identificar el vehículo en el que huyeron los sospechosos los Mossos d'Esquadra de la Región Policial Metropolitana Sur iniciaron una investigación y detuvieron a cinco hombres, de entre 24 y 42 años, en relación con este robo violento en Cornellà de Llobregat. Entre todos los sospechosos acumulan más de una veintena de antecedentes, en su mayoría vinculados a robos y hurtos.

La policía descubrió que los ladrones habían alquilado el coche en el que huyeron días antes del robo y que habían comprado herramientas para cometer el delito. Además, dos de los sospechosos fueron detenidos in fraganti dos días después mientras robaban en una joyería de Barcelona vestidos de mujer. Numerosas patrullas de Mossos y de la Guardia Urbana pudieron capturarlos antes de dejar el establecimiento.

Autorizados por el Juzgado de Instrucción número 1 de Cornellà de Llobregat los Mossos registraron los domicilios de los investigados en las localidades de Barcelona y Santa Coloma de Gramenet y encontraron unas 15 joyas, entre ellas el colgante robado a la pareja el 2 de agosto de Cornellà, y una decena de relojes. También encontraron la caja original de la defensa eléctrica usada en el asalto, un chaleco y ropa que llevaban el día del asalto.

Los cuatro sospechosos que participaron en el robo violento pasaron a disposición judicial mientras que el quinto debe personarse cuando el juzgado lo requiera.