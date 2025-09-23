A plena luz del día
Nueva técnica para robar en Barcelona: la insólita maniobra de un ladrón para llevarse un bolso en una terraza | VÍDEO
El joven utiliza la treta para llevarse la mochila de una persona que habla distraída en la plaza Sant Josep Oriol
En una céntrica plaza de Barcelona, y a plena luz del día, un joven pone en práctica una técnica tan inesperada como efectiva para robar un bolso y marcharse con él. Las imágenes, a las que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, hablan por sí solas.
En ellas se aprecia un grupo de tres personas charlando tranquilamente en una terraza de la plaza Sant Josep Oriol, en el Barri Gòtic. Una de ellas tiene un bolso posado en el suelo al lado de una bolsa de papel, sin prestar mucha atención a sus pertenencias.
En un momento dado, se acerca un joven que anda tranquilamente por la calle y, con movimientos lentos y calculados, engancha con el pie el asa del bolso y lo arrastra discretamente por el suelo, acercándolo hacia él mientras se distancia de la mesa.
Ladrón parsimonioso
La gente pasea a su alrededor, pero nadie se da cuenta. Tampoco las personas que están acomodadas en el resto de mesas de la terraza.
El ladrón espera unos segundos para no levantar sospechas, hasta que se agacha y recoge su botín. Lo mete en una bolsa que lleva preparada y, con total naturalidad, se marcha del lugar. En cuestión de segundos, un bolso desaparece casi sin que nadie lo note -mucho menos su propietario- dejando una escena tan insólita como sorprendente a plena luz del día y en el corazón de Barcelona.
