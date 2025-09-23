Muere una peatón de 84 años atropellada en la Meridiana de Barcelona

Una mujer de 84 años ha muerto en Barcelona tras haber sido atropellada este lunes en Barcelona. La mujer iba a pie por la avenida Meridiana, a la altura del número 385, en el distrito de Nou Barris. El accidente de tráfico tuvo lugar a las 14.55h, ha informado el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado.

Un turismo chocó contra la peatón y fue trasladada de urgencia al Hospital de Sant Pau, donde ha fallecido este martes por la mañana. Esta es la séptima víctima mortal en accidente de tráfico en la ciudad en lo que va de 2025. El siniestro se ha producido en la gran intersección de Fabra i Puig, zona actualmente en obras para la pacificación de la avenida.

"Al lugar se desplazaron efectivos de la Unidad Central de Investigación de Accidentes de Tráfico (UCAT) de la Guardia Urbana para elaborar el informe correspondiente e investigar las causas del accidente, así como ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM)", indica el consistorio. Asimismo, el municipio expresa sus condolencias a la familia y amigos y reafirma "su compromiso de seguir trabajando para reducir las víctimas en accidentes de tráfico".