Tiroteo en Llagostera: ocupas y un herido por disparos desde una vivienda conflictiva

Llagostera está en alerta tras el tiroteo registrado en la calle del Roser, en el que un hombre resultó herido por disparos efectuados desde una casa ocupada. Los agresores abrieron fuego desde el interior del inmueble y luego intentaron huir en un vehículo con cinco personas a bordo, que fue interceptado poco después por la Policía Local y los Mossos d’Esquadra.

La víctima recibió tres impactos de escopeta —dos en las manos y uno en la pierna— y fue trasladada al hospital Josep Trueta de Girona, donde permanece ingresada en estado estable y sin riesgo vital, según fuentes sanitarias.

Durante la intervención policial se localizaron dos armas de fuego. Dos de los ocupantes del vehículo, hombres de 34 y 36 años, fueron detenidos acusados de un delito de lesiones con arma de fuego y tenencia ilícita de armas. La División de Investigación Criminal de los Mossos en Girona se ha hecho cargo del caso, que apunta a un posible ajuste de cuentas relacionado con el tráfico de drogas tras una discusión previa.

Los cinco hombres interceptados residen en la casa ocupada del carrer del Roser, un inmueble conflictivo en el que ya se habían registrado incidentes previos, incluidas peleas y altercados. El grupo también ocupa otra vivienda cercana vinculada igualmente a actividades delictivas. La víctima, que no residía en la casa, es conocida de los ocupantes y de la zona.

Las pesquisas siguen abiertas y, si se confirma que el ataque tenía la intención de acabar con la vida del herido, las acusaciones podrían elevarse a tentativa de homicidio.

Ante los hechos, el Ayuntamiento de Llagostera ha convocado de urgencia la Junta Local de Seguridad para este martes. Además, vecinos organizados a través de las redes sociales han llamado a una concentración esta tarde para mostrar su rechazo a la delincuencia.