Investigación abierta
Tiroteo en Llagostera: ocupas y un herido por disparos desde una vivienda conflictiva
Los Mossos de Girona reconocen que hay "un problema" con las bandas criminales en la demarcación
Eva Batlle
Llagostera está en alerta tras el tiroteo registrado en la calle del Roser, en el que un hombre resultó herido por disparos efectuados desde una casa ocupada. Los agresores abrieron fuego desde el interior del inmueble y luego intentaron huir en un vehículo con cinco personas a bordo, que fue interceptado poco después por la Policía Local y los Mossos d’Esquadra.
La víctima recibió tres impactos de escopeta —dos en las manos y uno en la pierna— y fue trasladada al hospital Josep Trueta de Girona, donde permanece ingresada en estado estable y sin riesgo vital, según fuentes sanitarias.
Durante la intervención policial se localizaron dos armas de fuego. Dos de los ocupantes del vehículo, hombres de 34 y 36 años, fueron detenidos acusados de un delito de lesiones con arma de fuego y tenencia ilícita de armas. La División de Investigación Criminal de los Mossos en Girona se ha hecho cargo del caso, que apunta a un posible ajuste de cuentas relacionado con el tráfico de drogas tras una discusión previa.
Los cinco hombres interceptados residen en la casa ocupada del carrer del Roser, un inmueble conflictivo en el que ya se habían registrado incidentes previos, incluidas peleas y altercados. El grupo también ocupa otra vivienda cercana vinculada igualmente a actividades delictivas. La víctima, que no residía en la casa, es conocida de los ocupantes y de la zona.
Las pesquisas siguen abiertas y, si se confirma que el ataque tenía la intención de acabar con la vida del herido, las acusaciones podrían elevarse a tentativa de homicidio.
Ante los hechos, el Ayuntamiento de Llagostera ha convocado de urgencia la Junta Local de Seguridad para este martes. Además, vecinos organizados a través de las redes sociales han llamado a una concentración esta tarde para mostrar su rechazo a la delincuencia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Miquel Carceller, profesor: 'No es que los chicos de hoy sean peores, es que no se les ha exigido; no se les ha preparado
- Catalunya se adentra en un otoño con un 70% de probabilidades de que haga más calor de lo normal y con gran incertidumbre sobre las lluvias
- Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
- José Elías, sobre ir a vivir a Andorra: 'Creo en vivir en un sitio donde la salud de alguien no depende de su dinero
- Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
- De las cloacas al grifo: Catalunya probará a convertir aguas residuales en agua potable sin paso previo por el río
- Cuál es la carretera más larga del mundo (y por qué no se puede recorrer entera)
- Los creadores de Horrorland montan Winterland: el primer parque 100% inmersivo dedicado a la Navidad