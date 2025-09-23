Cuatro detenidos por obligar a 18 mujeres a prostituirse en Badalona y quedarse el 33% de lo que recibían

Una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Guardia Urbana de Badalona ha permitido detener a cuatro sospechosos de pertenecer a una banda dedicada a obligar a 18 mujeres a prostituirse en dos pisos prostíbulos de Badalona. Los detenidos están acusados de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución coactiva, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas, delito contra la salud pública, detención ilegal y agresión sexual.

La investigación se inició el pasado 14 de agosto cuando una mujer en estado de agitación llamó a la comisaría de la Policía Nacional de Sant Adrià de Besòs para explicar que se encontraba encerrada en una vivienda de Badalona junto a una amiga y un hombre con un arma de fuego. Explicó que el sospechoso estaba violando a su amiga.

Los agentes activaron un dispositivo de emergencia y junto con efectivos de la Guardia Urbana de Badalona acudieron al inmueble. Allí encontraron a varias mujeres, de nacionalidad brasileña, y tras su identificación se comprobó que muchas de ellas se encontraban en situación irregular en España.

La Guardia Urbana trasladó a las víctimas de la llamada de emergencia a un centro médico en Badalona para un primer reconocimiento facultativo por las lesiones sufridas.

Al considerarse testigos protegidos, las mujeres fueron desplazadas por la Policía Nacional a Bilbao y Cádiz, ya que se distanciaron de Badalona, y allí explicaron que fueron captadas mediante ofertas de trabajo falsas por una mujer desplazándose juntas desde la comunidad autónoma donde residían hasta Barcelona con el único fin de trabajar en un bar.

Al llegar, la mujer las trasladó hasta un piso en Badalona donde acabarían siendo encerradas y obligadas a ejercer la prostitución. Tres hombres armados vigilaban el inmueble por turnos durante las 24 horas del día, controlando a las mujeres que allí vivían. Además, las obligaban a prostituirse y se quedaban con un 33% del dinero pagado a las víctimas de explotación sexual.

La Policía Nacional detuvo a la mujer y a los tres hombres encargados de controlar el piso gracias al reconocimiento fotográfico de las víctimas. Además, localizaron un segundo piso-prostíbulo en Badalona, dirigido igualmente por los investigados.

El pasado 16 de septiembre agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Urbana de Badalona hicieron entradas y registro en los prostíbulos. Liberaron a 18 víctimas y encontraron más de 42.000 euros en efectivo, dos cajas fuertes, un hacha, dos bates de béisbol, alrededor de 35 gramos de droga, documentación y varios dispositivos electrónicos.