Sucesos
Cuatro detenidos por obligar a 18 mujeres a prostituirse en Badalona y quedarse el 33% de lo que recibían
Una denuncia telefónica por una violación destapó todo el entramado de explotación sexual de mujeres
Cae una banda que prostituía a mujeres en condiciones infrahumanas, entre cucarachas y sin calefacción
Una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Guardia Urbana de Badalona ha permitido detener a cuatro sospechosos de pertenecer a una banda dedicada a obligar a 18 mujeres a prostituirse en dos pisos prostíbulos de Badalona. Los detenidos están acusados de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución coactiva, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas, delito contra la salud pública, detención ilegal y agresión sexual.
La investigación se inició el pasado 14 de agosto cuando una mujer en estado de agitación llamó a la comisaría de la Policía Nacional de Sant Adrià de Besòs para explicar que se encontraba encerrada en una vivienda de Badalona junto a una amiga y un hombre con un arma de fuego. Explicó que el sospechoso estaba violando a su amiga.
Los agentes activaron un dispositivo de emergencia y junto con efectivos de la Guardia Urbana de Badalona acudieron al inmueble. Allí encontraron a varias mujeres, de nacionalidad brasileña, y tras su identificación se comprobó que muchas de ellas se encontraban en situación irregular en España.
La Guardia Urbana trasladó a las víctimas de la llamada de emergencia a un centro médico en Badalona para un primer reconocimiento facultativo por las lesiones sufridas.
Al considerarse testigos protegidos, las mujeres fueron desplazadas por la Policía Nacional a Bilbao y Cádiz, ya que se distanciaron de Badalona, y allí explicaron que fueron captadas mediante ofertas de trabajo falsas por una mujer desplazándose juntas desde la comunidad autónoma donde residían hasta Barcelona con el único fin de trabajar en un bar.
Al llegar, la mujer las trasladó hasta un piso en Badalona donde acabarían siendo encerradas y obligadas a ejercer la prostitución. Tres hombres armados vigilaban el inmueble por turnos durante las 24 horas del día, controlando a las mujeres que allí vivían. Además, las obligaban a prostituirse y se quedaban con un 33% del dinero pagado a las víctimas de explotación sexual.
La Policía Nacional detuvo a la mujer y a los tres hombres encargados de controlar el piso gracias al reconocimiento fotográfico de las víctimas. Además, localizaron un segundo piso-prostíbulo en Badalona, dirigido igualmente por los investigados.
El pasado 16 de septiembre agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Urbana de Badalona hicieron entradas y registro en los prostíbulos. Liberaron a 18 víctimas y encontraron más de 42.000 euros en efectivo, dos cajas fuertes, un hacha, dos bates de béisbol, alrededor de 35 gramos de droga, documentación y varios dispositivos electrónicos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Miquel Carceller, profesor: 'No es que los chicos de hoy sean peores, es que no se les ha exigido; no se les ha preparado
- Catalunya se adentra en un otoño con un 70% de probabilidades de que haga más calor de lo normal y con gran incertidumbre sobre las lluvias
- Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
- José Elías, sobre ir a vivir a Andorra: 'Creo en vivir en un sitio donde la salud de alguien no depende de su dinero
- Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
- Cuál es la carretera más larga del mundo (y por qué no se puede recorrer entera)
- Los creadores de Horrorland montan Winterland: el primer parque 100% inmersivo dedicado a la Navidad
- De las cloacas al grifo: Catalunya probará a convertir aguas residuales en agua potable sin paso previo por el río