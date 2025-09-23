Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Juicio

Condenado un hombre por acoso telefónico a la hermana de Rafa Nadal en Mallorca

El individuo admitió haberle enviado numerosos mensajes y aceptó una pena de cuatro meses de cárcel

La academia Rafa Nadal en Manacor.

Xavier Peris

Palma
Un ciudadano alemán residente en Manacor (Mallorca) fue condenado a mediados de septiembre en un juicio rápido celebrado en Manacor a una pena de cuatro meses de cárcel por acoso telefónico a Isabel Nadal, hermana del extenista Rafa Nadal, a la que envió numerosos mensajes. El individo reconoció los hechos y llegó a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía.

Los hechos fueron denunciados a finales de agosto por Isabel Nadal en la comisaría de Manacor. Segun su denuncia, llevaba tiempo sufriendo acoso telefónico por parte de un hombre, que le había enviado numerosos mensajes a su móvil. El individuo había acudido con frecuencia a la Academia Rafa Nadal, donde trabaja la víctima, con la intención de verla. Posteriormente había conseguido su número de teléfono y le envió numerosos mensajes a todas horas.

Tras recibir la denuncia, la Policía Nacional llevó a cabo una investigacion y en cuestión de días localizó y arrestó al sospechoso. El hombre fue citado para un juicio rápido en un juzgado de Manacor a mediados de septiembre, y allí reconoció su culpabilidad tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía y aceptó una pena de cuatro meses de prisión, que quedará en suspenso a condición de que no vuelva a delinquir, y con la prohibición de ponerse en contacto con la víctima ni acercarse a menos de doscientos metros de ella.

