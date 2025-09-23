Hallazgo
De buscar setas a encontrar un objeto de la Guerra Civil: este fue el hallazgo de un explorador en un bosque de Girona
Los Mossos advierten del peligro de manipular un explosivo, aunque sea antiguo
Aparece un obús de la Guerra Civil con carga explosiva cerca de un camping en Gironella
Un vecino de Barcelona encuentra un proyectil de la Guerra Civil
María Rueda
Riudaura, un pueblo de la provincia de Girona, aún guarda señales de la Guerra Civilque hasta ahora nadie sabía. Un buscador de setas ha encontrado recientemente un objeto explosivo en el bosque del municipio, cerca de la carretera N-260a.
Hallazgo histórico
La persona que iba a por hongos, ha quedado sorprendida tras ver algo extraño. Tras ello, y como bien ha hecho, ha avisado a los Mossos para no hacer nada indebido.
Así pues, los encargados de retirarlo han sido los Tedax, es decir, los Técnicos especialistas en desactivación de artefactos explosivos, quienes han certificado que se trata de una granada de mortero de unos 50 milímetros. Consecuentemente, la han trasladado para llevar a cabo una destrucción controlada, garantizando así la seguridad.
Los Mossos advierten
El cuerpo policial catalán ha recordado, a través de su perfil en X que, en el caso de que seas tú el próximo en encontrar un artefacto sospechoso, no lo has de manipular. A diferencia de ello, lo adecuado en esta situación es contactar con el 112.
