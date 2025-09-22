Muere un joven de 25 años tras una reyerta en Cáceres por la que ya hay cinco detenidos

Muere un joven de 25 años que ha resultado herido de gravedad tras la reyerta protagonizada por varios jóvenes este domingo en Cáceres, según han confirmado familiares a este periódico. La víctima es un chico llamado Yonatan y de nacionalidad nicaragüense que fallecía en la UCI del Hospital Universitario de la capital cacereña, donde permanecía ingresado desde lo ocurrido, tal y como ha informado el SES.

La pelea se desencadenó en torno a las 8.00 y las 8.30 de la mañana, a las puertas del hotel Alcántara y del estanco situado en la avenida Virgen de Guadalupe, hasta donde se han desplazado efectivos de los cuerpos policiales. Hasta el momento, la Policía Nacional ha confirmado la identificación y detención de cinco jóvenes de edades comprendidas entre los 21 y 29 años, que han sido conducidos a las dependencias policiales, tras darles el alto en la avenida Ruta de la Plata.

Según las primeras informaciones, los implicados en la pelea, que se habría producido entre dos grupos después de comprar en el estanco, son de la provincia cacereña, en concreto de Navalmoral de la Mata.

Testigo de los hechos

Un vecino de la zona ha presenciado la terrible escena desde su domicilio y ha avisado de inmediato a la Policía Local de Cáceres. "A primera hora de la mañana he escuchado una discusión subida de tono en la calle y, al asomarme a la ventana, he visto a dos grupos de jóvenes peleándose", ha relatado a este diario. Momentos después, uno de los chicos cayó desplomado en la acera. "Algunas personas se han acercado para auxiliarle, pero al mismo tiempo varios integrantes del otro grupo continuaban propinándole patadas en las piernas mientras yacía inmóvil en el suelo", explica.

La Policía Nacional ha llegado rápidamente al lugar. "Uno de los agentes ha comenzado a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar", señala el testigo. Seguidamente, ha acudido una ambulancia del 112, que ha continuado con los intentos de reanimación antes de optar por trasladar de urgencia al joven hasta el hospital.

Quintana: "Un hecho puntual"

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha manifestado esta mañana en declaraciones a El Periódico Extremadura que, en cuanto las autoridades policiales han tenido conocimiento de lo ocurrido, "se ha puesto en marcha de inmediato el dispositivo de seguridad".

Quintana ha querido subrayar que se trata de "un hecho puntual" y ha destacado "la rapidez con la que se ha actuado" para identificar a los agresores y proceder a su detención. Según ha indicado, los cinco detenidos pasarán en las próximas horas a disposición judicial.

En cuanto a las causas del suceso, el delegado ha precisado que por el momento las autoridades no disponen de información concluyente, aunque la investigación continúa abierta.

Por su parte, los familiares de la víctima han difundido en redes sociales un mensaje en el que solicitan colaboración económica para afrontar los gastos funerarios, facilitando un número de cuenta y un teléfono para quienes deseen ayudar. El Ayuntamiento de Cáceres ha confirmado que se hará cargo de los gastos del sepelio.