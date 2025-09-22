Macrodispositivo policial para desalojar un cámping ilegal en Mataró

Los Mossos d'Esquadra tienen abierto un macrodispositivo en un cámping ilegal de la carretera de Mata, que une Mataró y Llavaneres, en el que viven más de un centenar de familias además de personas que pernoctan esporádicamente. Hace unas semanas, el Ayuntamiento de Mataró pidió al Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Barcelona el desalojo de las 12 parcelas ocupadas, ya que la tanto la actividad de los vecinos como el uso de aparatos eléctricos junto con los residuos que se generan suponen un riesgo de incendio en estos terrenos rústicos protegidos.

Desde el Consistorio se indicó que el asentamiento no dispone de ninguna autorización ni de licencia ambiental y está en una zona agrícola muy cercana al Parque Natural del Montnegre y el Corredor, catalogada como de alto riesgo de incendio.

Por eso, más de un centenar de agentes de Mossos junto con efectivos Policía Local de Mataró y técnicos municipales han entrado con orden judicial al camping para desalojar las personas que viven. El ayuntamiento ha remarcado que desde Bienestar Social se atiende posibles situaciones de vulnerabilidad y emergencia habitacional que se encuentren en el desalojo.

El Sindicat d’Habitatge de Mataró ha alertado a primera hora por las redes sociales que "40 'furgonas' de los mossos esperan a las puertas del cámping la orden judicial. Esta mañana más de 100 familias se han levantado con 40 furgonas a las puertas de su casa sin previo aviso. Más de 100 familias, víctimas de la crisis de vivienda, volverán a ser expulsadas de sus hogares".

"Cien familias se habían visto obligadas a vivir en este terreno, después de haber sufrido desahucios, después de no haber encontrado ningún piso accesible, y después de que la administración pública les diera la espalda", han añadido desde el Sindicat.

Junto a este dispositivo, la División de Medio Ambiente y el Área Central de Delitos Económicos de los Mossos están haciendo entradas y registros en Mataró en varios inmuebles. La operación, que está bajo secreto judicial, estaría relacionada con el desalojo del camping.