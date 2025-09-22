Dos años de cárcel por desplumar 149.000 euros de la cuenta de su marido tras sufrir el hombre un tumor cerebral

La mujer que se transfirió 149.400 euros de la cuenta de su marido a su cuenta particular aprovechando su situación de vulnerabilidad, después de que este fuera diagnosticado de un tumor cerebral, tendrá que devolver el dinero que se apropió indebidamente. Así lo resuelve el Tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, que condena a la viuda a dos años de prisión como autora responsable de un delito de estafa.

Durante el juicio celebrado en el mes de junio, la entonces acusada, que mantenía una relación con el fallecido desde hacía 27 años, alegaba que el traspaso del dinero -que tenía ahorrado en unos fondos de inversión- de una cuenta a la otra lo realizó voluntariamente su marido "porque quería que el dinero fuera para mí". La viuda se escudaba en que eran unos ahorros que habían cosechado "durante toda nuestra convivencia" y alegaba que su esposo no quería que ese dinero fuera para sus hijos porque tenía mala relación con ellos y no iban a verle.

Aprovechó su desprotección

Sin embargo, la sentencia ve probado que las 16 transferencias que se ordenaron entre los meses de julio y octubre de 2019, por importes de entre 900 y 15.000 euros, la última de ellas solo dos días antes de que el hombre muriera, "se efectuaron a espaldas del titular perjudicado, sin su conocimiento y autorización, "por la sencilla razón de que el deterioro provocado por la enfermedad en su última fase no le permitía conocer el contenido de dichas operaciones, ni podía tampoco realizarlas físicamente".

En este sentido, el Tribunal no ve credibilidad en el testimonio de la mujer, que aseguraba que las transferencias las hizo él solo a través de la banca online, al considerar que, de ser cierto este alegato, "le habría transferido el dinero en una sola operación, o en bastantes menos a las reales". La sentencia califica su actuación como un engaño "mayúsculo" y destaca que actuó "a espaldas de su marido, abusando de su relación personal de carácter conyugal y de su conciencia con él en sus últimos momentos de vida, aprovechándose de la confianza y desprotección".

Intentó hacer el testamento

Según los hechos probados, entre julio y octubre de 2019 la mujer ordenó 16 transferencias de una cuenta privativa de su marido a la suya propia, por un importe total de 149.400 euros. La última de ellas, de 2.000 euros, la hizo apenas dos días antes de que el hombre falleciera, cuando este se encontraba en "fase agónica", recordó la letrada de la acusación particular, ejercida por la abogada Patricia Cogollos. Los hijos, que sostenían que su padre quería que el dinero fuera para ellos, defendían que el hombre "no tenía capacidad" para tomar la decisión de dejarle todo el dinero a su mujer.

Respecto a la voluntad del fallecido, la sentencia destaca que en ningún caso quiso realizar ningún acto de última voluntad dispositivo de su dinero. La esposa aseguraba que lo llevó al notario para hacer testamento cuando conocieron la gravedad del tumor, pero regresaron sin hacerlo "porque no tuvo ganas". Sin embargo, la hija aclaraba que no fue por falta de ganas, sino porque el notario no lo vio en condiciones de expresar una voluntad consciente, según le informó una oficial de la notaría.

La descendiente se enteró de que estaban desvalijando la cuenta de su padre después de acudir al banco para solicitar un extracto con todos los movimientos bancarios de sus cuentas (tenía hasta ocho distintas), un documento que le había requerido la gestoría. En la sucursal, el director le advirtió que pasaba "algo raro" porque el dinero que su padre tenía ahorrado en unos fondos de inversión se estaba quedando a cero.

"Obsesión" por disponer del dinero

Durante el juicio, el banquero aseguró que su cliente nunca usaba la banca online y que siempre le consultaba antes de hacer cualquier operación. Alertado por los reembolsos que estaba realizando, llamó para preguntarle. Tras varios intentos, consiguió hablar con la mujer, quien lo justificó alegando que iban a comprarse una casa en Riba-roja. El director remarcó, además, la "obsesión" y la "prisa" de la mujer por disponer del dinero que su marido tenía en un plan de pensiones tras su fallecimiento, lo que le llevó incluso a presentar varias reclamaciones "porque quería tenerlo antes del 31 de diciembre".

Respecto a las transferencias, el perito de la defensa sostuvo que la enfermedad del perjudicado no le privó en ningún momento de su capacidad volitiva. Sin embargo, la médica que lo asistió durante su enfermedad señaló que el tumor que le fue diagnosticado acarrea "un deterioro mental y físico de una forma muy rápida" que hace que sea "prácticamente imposible que una persona en esas condiciones pudiera realizar transacciones de manera online".

La sentencia, que se puede recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, condena a la mujer a dos años de prisión como autora de un delito de estafa con la accesoria del pago de una multa de 1.200 euros. Asimismo, le impone la obligación de integrar al caudal hereditario del fallecido los 149.400 euros apropiados más los intereses correspondientes.