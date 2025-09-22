Por la crecida de la riera
Los bomberos intensifican en Mediona la búsqueda del padre del menor hallado muerto
Las lluvias provocaron que el agua subiera hasta tres metros en un caudal prácticamente seco
Hallado un cadáver en el río Bitlles, donde los Bombers buscaban a dos desaparecidos
Durante toda la noche los Bomberos de la Generalitat han seguido con las tareas de búsqueda de un hombre desaparecido este domingo por la tarde cuando la crecida de la riera de Mediona arrastró el vehículo en el que viajaba con su hijo de entre 11 y 12 años.
El cuerpo del menor apareció anoche y los bomberos siguen buscando el del padre en una zona de seis kilómetros, entre el último punto de avistamiento (entre la urbanización Monterrey y el municipio de Mediona) hasta Sant Pere de Riudebitlles. La intención es llegar al río Anoia.
Desde la hora del aviso, ayer a las 18.32 horas, unos 990 efectivos de bomberos han trabajado en el rescate junto con Mossos d'Esquadra y personal del Servei d'Emergències Médiques. Este lunes por la mañana han incorporado un helicóptero y personal subacuático, junto con las unidades de drones y la canina.
Los bomberos destacan la excepcionalidad de la crecida de la riera que pasó de ir prácticamente seca a un caudal de unos tres metros por la fuerte intensidad de las lluvias.
