Sucesos
Dos vecinos atendidos por inhalación de humo en Terrassa a raíz del incendio de varios contenedores
El calor y el humo afectan a tres viviendas, una fachada y un coche en el barrio del Siglo XX
Cinco dotaciones de los Bomberos de la Generalitat han trabajado este domingo de madrugada en varios incendios de contenedores en el barrio del Segle XX de Terrassa. El primer aviso se ha recibido a las 4:56 horas por el incendio de tres contenedores en la calle Roger de Llúria. El calor ha afectado a las persianas de una fachada y el humo ha entrado en el interior de tres viviendas.
Dos vecinos han sido atendidos por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) por inhalación de humo, pero han recibido el alta en el lugar de los hechos. Los bomberos han ventilado los inmuebles afectados y han realizado controles de monóxido de carbono. Poco después, a las 5:07 horas, se ha recibido otro aviso por el incendio de dos baterías de contenedores en la calle Sant Sebastià, con un coche afectado.
