Tres detenidos en Lleida en una plantación de marihuana al aire libre con 4.500 plantas valoradas en 3 millones

Tres personas han sido detenidas en una operación de los Mossos en la comarca leridana del Pallars Jussà en la que se ha desarticulado un grupo criminal dedicado al cultivo de marihuana y se ha localizado una plantación de droga con 4.500 plantas que en el mercado ilícito estarían valoradas en unos 3 millones de euros.

La policía catalana informa este domingo en un comunicado de que la plantación se encontraba en una zona boscosa, inaccesible con vehículo, y de que en la misma había varias tiendas de campaña en las que dormían los integrantes del grupo, que se turnaban para vigilar el cultivo.

Los agentes del área del Alt Pirineu y Aran detuvieron en la misma a tres hombres, de 27 y 43 años, acusados de un delito contra la salud pública y otro de pertenencia a grupo criminal.

La investigación de este caso, narran los Mossos, comenzó a finales de 2024 cuando la unidad de investigación de la policía en Tremp (Lleida) localizó un espacio deforestado con evidencias de haber sido utilizado como plantación de marihuana al aire libre en las inmediaciones del Barranco de Escarlà, en el citado municipio leridano.

En abril de este año, los Mossos constataron que varias personas entraban y salían de la zona de la plantación cargadas con bultos de gran volumen, lo que hacía presumir que se trataba de material que habitualmente se emplea en este tipo de cultivos.

Los investigadores comprobaron meses más tarde que los ahora detenidos estaban trabajando en esa zona en el cultivo y tráfico de marihuana.

Una plantación de 6.000 metros cuadrados

Tras obtener autorización judicial, los agentes entraron en la zona investigada el pasado 9 de septiembre, y en la misma lograron detener a los tres hombres.

En la operación intervinieron unas 4.500 plantas de entre uno y dos metros de altura, repartidas en cinco bancales que sumaban casi 6.000 metros cuadrados.

Las plantas, indican los Mossos en su comunicado, de haber sido vendidas en el mercado ilícito, habrían alcanzado un valor de 800.000 euros de haber sido compradas al por mayor, y de unos tres millones, al por menor.

En la zona había también cuatro tiendas de campaña, dos de ellas para dormir y otras dos destinadas a labores de vigilancia.

A los detenidos se les encontraron teléfonos móviles, documentación y pertenencias personales como máquinas de afeitar, cepillo de dientes y ropa.

Los agentes comprobaron, además, que para la vigilancia y el cultivo de la plantación, los detenidos disponían de herramientas de jardinería y terminales de comunicación portátiles. También habían creado un sistema de suministro de agua a partir de un embalse artificial que conectaba con un río situado a unos 800 metros.

En el operativo del pasado día 9 intervino una cuarentena de agentes de las especialidades de investigación, unidad ARRO, medio ambiente y drones.

Los detenidos, que no contaban con antecedentes, pasaron a disposición judicial el pasado jueves 11 de septiembre.