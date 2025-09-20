Narcotráfico
Muere el ocupante de una narcolancha en Algeciras (Cádiz) tras colisionar con una embarcación de la Guardia Civil
Por el momento, no hay detenidos por este incidente y las autoridades han abierto una investigación
Redacción
Un ocupante de una narcolancha ha fallecido en la madrugada de este sábado, 20 de septiembre, tras producirse una colisión contra una embarcación de la Guardia Civil en aguas del Estrecho, en Algeciras (Cádiz), según han confirmado fuentes del Instituto Armado a Europa Press.
Por su parte, la asociación Jucil ha lamentado a través de su cuenta oficial de X la muerte de uno de los ocupantes y ha indicado que el accidente se ha producido durante una operación contra el narcotráfico llevada a cabo por la Benemérita.
"La labor de la Guardia Civil se desarrolla en condiciones de alto riesgo. Nuestro reconocimiento y apoyo a quienes la ejercen con entrega y profesionalidad", ha incidido la asociación. Por el momento, no hay detenidos por este incidente y la Guardia Civil ha abierto una investigación.
- Aprobado el nuevo complemento de 525 euros para pensionistas a partir de 2026: requisitos y cómo solicitarlo
- Tres personas se enfrentan a 8 años de cárcel tras pagar 110 euros en taxis y comidas con billetes falsos en Sevilla
- El lanzamiento de un objeto metálico en la vía entre Barcelona Sants y Bellvitge altera todo el corredor sur de Rodalies
- La OCU dicta sentencia sobre la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
- La mejor ciudad del mundo para jubilarse está en España: playa, cultura y buen clima
- José Andrés entra en el debate de la jornada laboral con un dardo a Yolanda Díaz
- Una semana de vacaciones pagadas si tu mascota se ha muerto: así es el nuevo permiso retribuido que ofrece esta empresa española
- Muere la tiktoker mexicana Marian Izaguirre a los 23 años tras haber sido encontrada en estado crítico en un hotel