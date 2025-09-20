El lamento de la pareja del ganadero asesinado en Asturias: "Me están crucificando"

Se hace larga la espera. María del Mar Berjón sigue sin noticias claras sobre el asesinato de su pareja, José Antonio Otero, Toño, brutalmente golpeado el pasado viernes en su domicilio en Cueves, Ribadesella (Asturias). Asegura que, por ahora, no conoce más detalles de la investigación, que está bajo secreto de sumario, aunque espera volver a ser citada para ratificar su versión. El cadáver no ha podido ser inhumado, al estar pendiente una segunda autopsia.

Este viernes se conocía que la Guardia Civil ha identificado a la mujer que, según las hermanas Berjón, acudió en su auxilio tras el ataque. Se trata de la conocida como "celadora rubia", que resultó ser una turista que paseaba por la zona, y que trabajaba en un hospital. María del Mar rompió a llorar al saber que la mujer había sido localizada. "Qué alivio. Menos mal que ha aparecido, la gente pensaba que me lo había inventado. Ella puede decir algo", sostuvo.

No obstante, según fuentes cercanas al caso, la mujer coincidió con la cuñada de Toño en el momento en que pedía ayuda y permaneció en la zona mientras se llamaba a los servicios de emergencia. No habría visto nada relevante que pueda esclarecer lo ocurrido.

La hermana de Mar, Magdalena Berjón, comparte su ansiedad. Los días pasan y ambas desean que todo se aclare cuanto antes, sobre todo por el entorno social en el que viven. Afirman estar sufriendo miradas, habladurías y comentarios malintencionados, que ellas achacan al desconocimiento. "Cada uno es libre de pensar y opinar lo que quiera, pero hay mucha maldad", lamenta Magdalena. "Me están crucificando. Ya no tengo por qué justificarme de nada. Ya me he cansado de hablar, solo responderé ante Dios y ante la justicia", añadió este mismo viernes Mar.