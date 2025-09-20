Identifican e investigan a la conductora que circuló ebria y sin dos ruedas hacia Alcúdia

La Guardia Civil interceptó el pasado domingo a una conductora que circulaba por Mallorca bajo los efectos del alcohol por la carretera Ma-13, en sentido Alcúdia, sin las dos ruedas del lado izquierdo después de sufrir un reventón y que llegó a recorrer aproximadamente 14 kilómetros en estas condiciones.

El Instituto Armado ha detallado que la persona que conducía el vehículo está siendo investigada por los delitos de seguridad vial y conducción temeraria.

Los hechos ocurrieron el 14 de septiembre, cuando los agentes recibieron un aviso de un vehículo que circulaba por la Ma-13 en dirección a Alcúdia sin las ruedas delantera y trasera izquierdas, y que provocaba chispazos, caos circulatorio y daños a la vía.

Gracias a la intervención y coordinación de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, junto con una patrulla de la Policía Local de Inca, se pudo parar el vehículo con rapidez y garantizar la seguridad en la vía.

Los agentes sometieron a la conductora a pruebas de alcoholemia, que dieron positivo, y procedieron a denunciarla por un delito contra la seguridad vial y por conducción temeraria.

El suceso generó una notable alarma social, especialmente en redes sociales, tras la difusión de imágenes donde se ve al vehículo circulando en esas condiciones.