Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Identifican e investigan a la conductora que circuló ebria y sin dos ruedas hacia Alcúdia

Los agentes sometieron a la conductora a pruebas de alcoholemia, que dieron positivo, y procedieron a denunciarla por un delito contra la seguridad vial

Denunciada una conductora por circular 14 kilómetro ebria y sin dos ruedas en Mallorca

Denunciada una conductora por circular 14 kilómetro ebria y sin dos ruedas en Mallorca

PI STUDIO

EP

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Guardia Civil interceptó el pasado domingo a una conductora que circulaba por Mallorca bajo los efectos del alcohol por la carretera Ma-13, en sentido Alcúdia, sin las dos ruedas del lado izquierdo después de sufrir un reventón y que llegó a recorrer aproximadamente 14 kilómetros en estas condiciones.

El Instituto Armado ha detallado que la persona que conducía el vehículo está siendo investigada por los delitos de seguridad vial y conducción temeraria.

Los hechos ocurrieron el 14 de septiembre, cuando los agentes recibieron un aviso de un vehículo que circulaba por la Ma-13 en dirección a Alcúdia sin las ruedas delantera y trasera izquierdas, y que provocaba chispazos, caos circulatorio y daños a la vía.

Gracias a la intervención y coordinación de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, junto con una patrulla de la Policía Local de Inca, se pudo parar el vehículo con rapidez y garantizar la seguridad en la vía.

Los agentes sometieron a la conductora a pruebas de alcoholemia, que dieron positivo, y procedieron a denunciarla por un delito contra la seguridad vial y por conducción temeraria.

El suceso generó una notable alarma social, especialmente en redes sociales, tras la difusión de imágenes donde se ve al vehículo circulando en esas condiciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Aprobado el nuevo complemento de 525 euros para pensionistas a partir de 2026: requisitos y cómo solicitarlo
  2. Tres personas se enfrentan a 8 años de cárcel tras pagar 110 euros en taxis y comidas con billetes falsos en Sevilla
  3. El lanzamiento de un objeto metálico en la vía entre Barcelona Sants y Bellvitge altera todo el corredor sur de Rodalies
  4. La OCU dicta sentencia sobre la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
  5. La mejor ciudad del mundo para jubilarse está en España: playa, cultura y buen clima
  6. José Andrés entra en el debate de la jornada laboral con un dardo a Yolanda Díaz
  7. Una semana de vacaciones pagadas si tu mascota se ha muerto: así es el nuevo permiso retribuido que ofrece esta empresa española
  8. Muere la tiktoker mexicana Marian Izaguirre a los 23 años tras haber sido encontrada en estado crítico en un hotel

Reabierta la terminal del aeropuerto de Dublín tras ser evacuada por precaución tras una alerta de seguridad

Reabierta la terminal del aeropuerto de Dublín tras ser evacuada por precaución tras una alerta de seguridad

Àngels Margarit: "A la nueva directora del Mercat le recomiendo mucha paciencia"

Àngels Margarit: "A la nueva directora del Mercat le recomiendo mucha paciencia"

María Pérez agranda su leyenda al conseguir su cuarto oro mundial en marcha

María Pérez agranda su leyenda al conseguir su cuarto oro mundial en marcha

Detenida una banda de ladrones de Barcelona que robaba en pueblos de Castilla y León

Detenida una banda de ladrones de Barcelona que robaba en pueblos de Castilla y León

Vox pregunta al PP si también "flirtea" con Junts en el traspaso de competencias en inmigración a la Generalitat

Vox pregunta al PP si también "flirtea" con Junts en el traspaso de competencias en inmigración a la Generalitat

Indonesia eleva al máximo la alerta tras una nueva erupción del volcán Lewotobi

Indonesia eleva al máximo la alerta tras una nueva erupción del volcán Lewotobi

DIRECTO | El ciberataque no afecta a El Prat ni a ningún aeropuerto español

DIRECTO | El ciberataque no afecta a El Prat ni a ningún aeropuerto español

Trump tilda de "realmente ilegales" las noticias negativas contra él y su administración

Trump tilda de "realmente ilegales" las noticias negativas contra él y su administración