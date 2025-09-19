Detenida por simular ser de antifraude de un banco para estafar 5.400 euros a un vecino de Olesa de Montserrat

Los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Martorell detuvieron el pasado 15 de septiembre a una mujer de 33 años por un delito de estafa. El 24 de julio, la sospechosa presuntamente llamó a un vecino de Olesa de Montserrat de edad avanzada y se hizo pasar por una empleada del departamento de antifraude de su banco. La detenida hizo creer a la víctima si había autorizado el pago de un importe elevado a una compañía eléctrica.

Según la policía catalana la mujer dio credibilidad a la estafa aportando datos personales de la víctima. Por eso, el hombre pensó que estaba hablando con su banco y ante el miedo a perder el dinero confió en la mujer para hacer movimientos bancarios por valor de 5.400 euros.

Más tarde se dio cuenta que había sufrido una estafa y alertó a los Mossos. Los investigadores siguieron el rastro de los movimientos bancarios fraudulentos hasta una casa de apuestas de Alicante. Allí, otros sospechosos habían creado y vinculado una tarjeta bancaria a un terminal móvil, mediante la cual realizaban apuestas con los mismos importes de los movimientos del dinero estafado. De esta forma también conseguían un beneficio con las ganancias.

Los agentes pudieron encontrar a la principal sospechosa de la llamada, ya que residía en Catalunya. Por eso, la detuvieron por los delitos de estafa y usurpación del estado civil y pasó a disposición judicial de los juzgados de Martorell.