Agrede a su cuñado por una disputa laboral y se corta el cuello en el párking de un Carrefour de Alicante

Un hombre ha agredido a su cuñado por una disputa laboral en el lavadero, en el que ambos trabajaban, que hay en el hipermercado Carrefour de Sant Joan de Alicante. Después, se ha cortado el cuello en el parking.

Los servicios sanitarios han trasladado al agresor al hospital, donde finalmente ha fallecido, según confirman fuentes de la Guardia Civil.

Los hechos han tenido lugar este miércoles por la mañana, a las 11:46 horas, cuando se ha producido la disputa. El agresor, un hombre de 53 años, golpeó a su cuñado, de 48, con quien trabajaba, con un objeto contundente, provocándole lesiones, si bien su vida no corre peligro. La discusión fue laboral y estaba relacionada con el puesto de trabajo.

A continuación, cogió un cuchillo y comenzó a caminar mientras se cortaba el cuello por el aparcamiento que hay cerca de un taller mecánico, una gasolinera y la gran superficie comercial.

Un enfermero que había dejado su vehículo en el taller, un guarda de seguridad y un hombre que iba a comprar al híper han visto al hombre y se han acercado para intentar que dejase de autolesionarse. "Cuanto más se aproximaban, más cuchilladas se daba en el cuello", ha explicado un testigo presencial.

Ha habido momentos de confusión porque uno de ellos iba con un palo para tratar de golpear al agresor en la mano y que soltase el cuchillo, por lo que había clientes y trabajadores que pensaron que se había producido una pelea.

Reguero de sangre

Finalmente, tras deambular por la zona del aparcamiento cercana al lavadero mientras perdía sangre a borbotones, el hombre ha caído en una esquina, junto a una mimosa. En ese momento, el enfermero ha pedido gasas o papel para taponar las heridas que se había infringido en el cuello.

La Policía Local de Sant Joan d'Alacant ha sido la primera en llegar al lugar del suceso. A continuación, una ambulancia de Soporte Vital Básico y un SAMU han atendido al agresor, que ha sido trasladado al hospital, donde ha muerto.