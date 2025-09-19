Compañeros de trabajo
Agrede a su cuñado por una disputa laboral y se corta el cuello en el párking de un Carrefour de Alicante
Los servicios sanitarios han trasladado al agresor al hospital, donde ha fallecido
De fiesta a las 4:30 en su ático en Alicante, con la música a tope... y le pilla quien menos se lo espera
Una turista británica de 63 años estrangula a una amiga con el cable de la aspiradora en Benidorm
L. Gil López | Mercedes Gallego
Un hombre ha agredido a su cuñado por una disputa laboral en el lavadero, en el que ambos trabajaban, que hay en el hipermercado Carrefour de Sant Joan de Alicante. Después, se ha cortado el cuello en el parking.
Los servicios sanitarios han trasladado al agresor al hospital, donde finalmente ha fallecido, según confirman fuentes de la Guardia Civil.
Los hechos han tenido lugar este miércoles por la mañana, a las 11:46 horas, cuando se ha producido la disputa. El agresor, un hombre de 53 años, golpeó a su cuñado, de 48, con quien trabajaba, con un objeto contundente, provocándole lesiones, si bien su vida no corre peligro. La discusión fue laboral y estaba relacionada con el puesto de trabajo.
A continuación, cogió un cuchillo y comenzó a caminar mientras se cortaba el cuello por el aparcamiento que hay cerca de un taller mecánico, una gasolinera y la gran superficie comercial.
Un enfermero que había dejado su vehículo en el taller, un guarda de seguridad y un hombre que iba a comprar al híper han visto al hombre y se han acercado para intentar que dejase de autolesionarse. "Cuanto más se aproximaban, más cuchilladas se daba en el cuello", ha explicado un testigo presencial.
Ha habido momentos de confusión porque uno de ellos iba con un palo para tratar de golpear al agresor en la mano y que soltase el cuchillo, por lo que había clientes y trabajadores que pensaron que se había producido una pelea.
Reguero de sangre
Finalmente, tras deambular por la zona del aparcamiento cercana al lavadero mientras perdía sangre a borbotones, el hombre ha caído en una esquina, junto a una mimosa. En ese momento, el enfermero ha pedido gasas o papel para taponar las heridas que se había infringido en el cuello.
La Policía Local de Sant Joan d'Alacant ha sido la primera en llegar al lugar del suceso. A continuación, una ambulancia de Soporte Vital Básico y un SAMU han atendido al agresor, que ha sido trasladado al hospital, donde ha muerto.
- Aprobado el nuevo complemento de 525 euros para pensionistas a partir de 2026: requisitos y cómo solicitarlo
- El dardo de José Andrés a Yolanda Díaz por la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
- La OCU dicta sentencia sobre la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
- La mejor ciudad del mundo para jubilarse está en España: playa, cultura y buen clima
- El éxito de la pareja holandesa que compró un pueblo abandonado en Burgos: 'Ya somos cuatro familias viviendo aquí
- Paso adelante para la urbanización del lateral de la autopista C-31 a su paso por el barrio de Sant Crist de Badalona
- Márquez dribla al Mundial: si le impiden celebrar su 9º título con el nº 9, lo hará con el nº 1
- Muere la tiktoker mexicana Marian Izaguirre a los 23 años tras haber sido encontrada en estado crítico en un hotel