Robar con el pie: la insólita maniobra de un joven para apropiarse de un bolso en una terraza de Barcelona

En una céntrica plaza de Barcelona, y a plena luz del día, un joven pone en práctica una técnica tan inesperada como efectiva para robar un bolso y marcharse con él. Las imágenes, a las que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, hablan por sí solas. En ellas se aprecia un grupo de tres personas charlando tranquilamente en una terraza de la plaza Sant Josep Oriol, en el barrio Gòtic. Una de ellas tiene un bolso reposando en el suelo, a sus pies, al lado de una bolsa de papel.

En un momento dado, se acerca un joven que anda tranquilamente por la calle y, con movimientos lentos y calculados, engancha con el pie la asa del bolso y lo arrastra discretamente por el suelo, acercándolo hacia él mientras se distancia de la mesa. La gente pasea a su alrededor, pero nadie se da cuenta, tampoco las personas que están acomodadas en el resto de mesas de la terraza.

El ladrón espera unos segundos para no levantar sospechas hasta que se agacha y lo recoge como si fuera suyo. Lo mete en una bolsa que lleva preparada y, con total naturalidad, se marcha del lugar. En cuestión de segundos, un bolso desaparece casi sin que nadie lo note -mucho menos su propietario- dejando una escena tan insólita como sorprendente a plena luz del día y en el corazón de la ciudad.