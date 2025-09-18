La Policía detecta en el aeropuerto de Barcelona una nueva 'narcoruta' desde Bangkok: 8 detenidos y 180 kg de marihuana requisados

La Policía Nacional ha detectado en el último año la aparición de una nueva ruta usada por organizaciones de narcotraficantes para introducir marihuana en vuelos que llegan al aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona–El Prat. En siete operaciones los agentes han detenido a ocho personas que llegaban en vuelos desde Bangkok y les han requisado 180 kilogramos de cogollos de marihuana tailandesa, envasada al vacío.

En la lucha contra el narcotráfico los agentes hacen controles aleatorios en el aeropuerto. El objetivo son los “vuelos calientes” en los que hay viajeros que llevan sustancias estupefacientes escondidas en el equipaje o en su cuerpo. Hasta ahora, la mayoría de estos 'vuelos calientes' provenían desde Sudamérica, pero en el último año la Policía ha detectado una nueva 'narcoruta' desde Tailandia.

En siete intervenciones realizadas durante los meses de agosto y septiembre de 2024 y enero, febrero, mayo y julio de 2025 en la terminal 1 la policía identificó a ocho sospechosos "con alto riesgo de ser productores o explotadores de estupefacientes". Los agentes remarcan que el nerviosismo de los viajeros y las incongruencias en los motivos de su viaje levantaron las sospechas y por eso los trasladaron a las instalaciones del Servicio de Aduanas de la Agencia Tributaria para realizar un registro minucioso a todo su equipaje, tanto de mano como facturado.

Para desarrollar este trabajo, la Policía cuenta con la colaboración de otros grupos policiales del aeropuerto y con organismos internacionales. Además, destacan que el agregado de Interior del Reino Unido en el Consulado Británico de Barcelona ha facilitado información sobre pasajeros de riesgo en algunos de estos vuelos.

Intensificar la vigilancia

En agosto de 2024, la Policía Nacional del aeropuerto de Barcelona detectó a una mujer que llegaba de Bangkok, vía Doha. Tras una inspección más minuciosa, se descubrió que transportaba 16.6 kilogramos de cogollos de marihuana en su equipaje. La droga estaba en paquetes sellados al vacío, lo que llevó a su detención por un delito de tráfico de estupefacientes.

A partir de esta incautación de marihuana procedente de Tailandia, los agentes intensificaron los controles en los vuelos que partían desde ese país, aunque hicieran escala en otro aeropuerto. En septiembre de 2024 se detuvo a otro viajero que viajaba en la misma ruta (Bangkok-Doha-Barcelona) con 18.8 kilogramos de marihuana en paquetes similares a los del caso anterior. Gracias a esta detención se pudo identificar al responsable principal de los envíos, una persona con antecedentes por tráfico de drogas, quien también fue detenido e imputado.

Con el aumento de los controles en esta "ruta caliente" en enero de 2025 la Policía detuvo a otro pasajero. Sus respuestas contradictorias sobre el motivo del viaje llevaron a una inspección en donde se encontraron 40 kilogramos de marihuana en dos maletas facturadas, con las mismas características que las incautaciones previas.

En febrero de 2025, se consiguió detener a dos ciudadanos que viajaban juntos pero fingieron no conocerse al llegar a Barcelona desde Bangkok. Sus incongruencias y la ruta de origen llevaron a una inspección de su equipaje. Se les incautaron 22.6 kilogramos y 22.7 kilogramos de marihuana respectivamente. Uno de ellos era menor de edad, por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores de Barcelona.

En mayo de 2025, se detuvo a un pasajero que llegaba a Barcelona desde Hong Kong, pero con un primer tramo de vuelo desde Bangkok. En su equipaje se confiscaron 32.2 kilogramos de marihuana, muy similar a las incautaciones anteriores. En julio de 2025 se identificó a otra persona que llegaba a Barcelona en un vuelo desde Abu Dabi, con una escala previa en Bangkok. Tras la inspección de su equipaje, se le incautaron 32.2 kilogramos de marihuana.

Operación abierta

Los agentes mantienen la vigilancia en el aeropuerto de Barcelona para detectar a posibles traficantes de marihuana tailandesa. "Esta tarea es especialmente compleja, ya que las organizaciones criminales utilizan múltiples rutas y aeropuertos internacionales, y el perfil de los detenidos es muy diverso y no sigue ningún patrón concreto", señala la Policía Nacional.

De los ocho detenidos en las diversas operaciones el juzgado ordenó el ingreso en prisión provisional de cuatro de ellos. Por el momento, siguen haciendo controles para detectar más sospechosos en esta nueva 'ruta caliente'.