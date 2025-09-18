Operativo de Mossos en la estación del Nord de Barcelona en busca de drogas y armas

Dentro de las actuaciones para garantizar la seguridad ciudadana, los Mossos d'Esquadra han desplegado este jueves en la estación del Nord de Barcelona un dispositivo para controlar la presencia de drogas, armas y dinero negro en los pasajeros que llegan en los autobuses. Para afinar más la actuación, los agentes han contado con perros de la Unidad Canina de Mossos que se han encargado de inspeccionar los equipajes de algunos viajeros.

"Hacemos controles aleatorios en las personas que llegan en los autobuses", explica a EL PERIÓDICO el sargento David González, jefe de la Oficina de Relaciones con la Comunidad de la comisaría del Eixample. Los agentes llevan a algunos pasajeros a una sala y allí les hacen dejar el equipaje delante de ellos. Los perros, que están entrenados para detectar por el olfato drogas, armas o dinero, huelen estas pertenencias y marcan las que pueden ser sospechosas. "No sabemos lo qué marca" explica el sargento González, por lo que los Mossos lo abren en su presencia para registrarlo a fondo.

En estos controles los Mossos encuentran pequeñas cantidades de marihuana o hachís, pese a que alguna vez encuentran drogas sintéticas

Durante el operativo de este jueves los perros han detectado restos de marihuana, que ya había sido fumada, y sobres con unos 8.000 euros que llevaba un pasajero procedente de París y que no supone ni un delito ni una infracción administrativa. Habitualmente en estos controles se encuentran pequeñas cantidades de marihuana o hachís, pese a que los agentes han detectado alguna vez pastillas de drogas sintéticas. También se puede detectar alguna arma blanca pequeña, como un cuchillo, oculto en una mochila o una maleta.

Dispositivo de la unidad canina de los Mossos en la estación del Nord para buscar drogas y armas / JORDI OTIX

Los Mossos suelen hacer este tipo de controles en estaciones de transporte muy concurridas, como la de autobuses de Barcelona-Nord, con agentes de paisano y uniformados. Los dispositivos suelen concentrarse en autobuses que vienen de cualquier punto de la península o del resto de Europa, aunque hay algunas rutas, como las que llegan de Francia o Holanda, que suelen inspeccionarse más.

Junto con estos dispositivos de control aleatorio de viajeros, la presencia policial en la estación, principalmente de agentes uniformados, contribuye a dar seguridad a los pasajeros del resto de España y de Europa que pasan por esta infraestructura, como indica el sargento Oriol Cañadó, subjefe de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Mossos en l'Eixample. En este sentido remarca que los delincuentes habituales que operan en esta estación "ya nos ven y evitar la zona".

Dispositivo de la unidad canina de los Mossos en la estación del Nord para buscar drogas y armas / JORDI OTIX

Dentro del plan contra los multirreincidentes, los agentes detectan la presencia de ladrones que actúan 'al descuido' aprovechando que los viajeros dejan de controlar durante un segundo sus pertenencias, como mochilas o bolsos, o maletas. Es entonces cuando los criminales se llevan estos equipajes y luego suelen abandonarlos tras desvalijar cualquier objeto de valor.

Los agentes también intensifican estos controles en la estación del Nord cuando se celebra algún acontecimiento importante en la ciudad o en las proximidades de Barcelona, como un campeonato de Fórmula 1. Es entonces cuando llegan muchos autobuses de distintas procedencias, en su mayoría internacionales, por lo que los dispositivos policiales para detectar drogas, armas o grandes cantidades de dinero suelen usar a más agentes para inspeccionar a más pasajeros.