Fin a la ocupación ilegal de una ermita de Valencia por un concejal de Vox

La anómala situación que vivía la ermita del Garbí desde mediados de julio se ha reconducido con la llegada de septiembre, pero sin acuerdo y por la fuerza. Brigadas forestales de la Conselleria de Medio Ambiente y la Policía Local de Estivella (Valencia) han retirado el mobiliario del chiringuito que había impulsado sin permiso junto a ella el empresario local y concejal de Vox, José Ramón Mateu, quien se justificaba en que había comprado el templo y un terreno anexo, por mucho que tanto el ayuntamiento como la conselleria vieran imposible ese cambio de manos del edificio, al estar registrado a nombre del consistorio.

La intervención oficial se ha producido al ver que el hostelero seguía a su aire, ofreciendo bebidas y sombra cada fin de semana a los senderistas e incluso permitiéndoles entrar en la diminuta ermita, que siempre suele estar cerrada, mientras desoía los requerimientos del ayuntamiento y la conselleria para que pusiera fin a lo que consideraban un chiringuito no autorizado y una "ocupación ilegal del templo".

Montaje del chiringuito junto a la ermita. / Levante-EMV

La medida se ha adoptado más de mes y medio después de que 'Levante-EMV' informara en exclusiva del repentino cambio del candado de la ermita y de que el acceso al mirador había dejado de ser público pues, de la noche a la mañana, el hostelero cortó el acceso con cintas y empezó a pedir dinero para disfrutar de las vistas; algo que luego rectificó, quitando la delimitación inicial del lugar.

Ni sillas, ni mesas, ni sombrillas

Esta actuación de los agentes ha hecho que en la zona ya no queden rastro de las sillas, mesas y sombrillas que había trasladado el hostelero, primero dentro de la misma ermita y, poco más tarde, apiladas en su exterior.

La intervención también ha incluido la retirada del candado colocado en la ermita por el empresario y la instalación de otro nuevo del que se ha dado copia al ayuntamiento, como han confirmado a este diario desde la Conselleria.

José Ramón Mateu, con senderistas, en la ermita. / Levante-EMV

Precisamente hasta dependencias municipales es donde se ha trasladado el material retirado, a la espera de que el hostelero acuda a recogerlo y acate los requerimientos oficiales, de modo que no vuelva a instalar el chiringuito ni, mucho menos, a romper de candado de la ermita.

Chiringuito cada fin de semana

Hasta ahora, todas estas peticiones habían caído en saco roto y Mateu no dejaba de instalar su puesto los fines de semana, abriendo además el templo a los visitantes, como ha venido informando 'Levante-EMV'. Lo hizo hasta finales de agosto con toda normalidad, pese a que el Consell de Cultura de Estivella también rechazó la "ocupación ilegal de la ermita", al igual que hizo el pleno por unanimidad, en ausencia del concejal de Vox.

José Ramón Mateu, con el ermitaño Daniel Ponce. / Germán Caballero

Por mucho que el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de la Calderona restrinja las actividades en la zona, el empresario se justificaba en tener escrituras que demostraban su propiedad y en que su chiringuito era "sin ánimo de lucro" para así "recoger donativos" para varios proyectos personales en la zona: la recuperación de la antigua fonda y la colocación de una cruz gigante que se ilumine por las noches "y se vea en todo el Mediterráneo", así como la construcción de un museo sobre la historia del ciclismo.

Lleno de vitalidad a sus 86 años, incluso llegó a anunciar la contratación de un ermitaño, Daniel Ponce, para que cuidara del templo a partir de este otoño. Todo, en unas iniciativas que en ningún caso cuentan con permiso autonómico, ni local.