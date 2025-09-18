Detenido en Girona el líder de un clan de la 'camorra' italiana condenado a 30 años por narcotráfico

La Policía Nacional ha detenido en una zona residencial de la provincia de Girona al líder del clan Orlando-Polverino-Nuvoletta vinculado a la 'camorra' italiana que estaba fugado de la justicia de su país para no cumplir con una pena de 30 años de prisión por los delitos de tráfico de drogas a gran escala y pertenencia a organización criminal. Al sospechoso le constaban tres Órdenes Europeas de Detención y Entrega a Italia.

El sospechoso estaba fugado desde el 6 de agosto de 2024 y se escondía en viviendas vacacionales en distintas zonas de Barcelona y Girona donde solo pasaba unos días para inmediatamente después cambiar de lugar de residencia. Para evitar ser detectado por la Policía usaba medidas de seguridad como diversos dispositivos móviles con líneas telefónicas de Lituania y Reino Unido así como documentación falsa para él y su pareja.

En febrero pasado los agentes descubrieron que el sospechoso podría esconderse en la zona de Girona. Además, detectaron que seguía desarrollando su guarida sus actividades relacionadas con el tráfico de sustancias estupefacientes a gran escala.

El sospechoso está acusado pertenencia a organización criminal y de tráfico de drogas, en concreto cocaína, hachís y marihuana, con el fin de comprar, transportar y vender las sustancias en territorio de Marano, en Nápoles.

La Policía descubrió que el sospechoso tenía una red de contactos desplegados en Barcelona, donde familiares y amigos se encargaban de mantener la logística de transporte y distribución de la droga. Además, lo ayudaban a esconderse llevando vehículos y buscando domicilios.

Por eso, los agentes hicieron múltiples dispositivos de vigilancia y seguimiento del entorno cercano del fugitivo. Tras ocho meses de investigación y un exhaustivo análisis de los datos obtenidos se pudo centrar la investigación en una de las posibles viviendas donde se encontraba oculto en una tranquila zona residencial de la provincia de Girona.

Después de varios días de vigilancia y seguimiento en los alrededores de su posible ubicación, se pudo observar cómo tres personas abandonaban por primera vez el domicilio y accedían a un vehículo conducido por un varón, momento en el que los agentes iniciaron un discreto seguimiento hasta que interceptaron el vehículo en el que se desplazaban dos varones y una mujer, siendo uno de ellos el fugitivo huido de las autoridades italianas. El sospechoso, que ingresó en prisión provisional, fue entregado a las autoridades judiciales para que ordenen su extradición a Italia.