Tres personas se enfrentan a 8 años de cárcel tras pagar 110 euros en taxis y comidas con billetes falsos en Sevilla

Dos hombres y una mujer serán juzgados a final de mes en la Audiencia Provincial de Sevilla por poner en circulación billetes falsos de 50 euros durante el verano de 2024. Los acusados pagaron taxis, servicios de VTC y comida a domicilio con el dinero mendaz, según la Fiscalía, que les acusa de ser autores de un delito de distribución de moneda falsa.

El Ministerio Público afirma que los acusados realizaron este tipo de actividad, al menos, desde agosto de 2024. "Se venían dedicando a la puesta en circulación de billetes de 50 euros mendaces, que otros individuos desconocidos les entregaban para dicho fin", explican en sus conclusiones.

En la descripción de los hechos, la Fiscalía relata que una de las acusadas pidió un VTC para desplazarse a otra localidad, recoger a un varón desconocido y volver al punto de origen. Pagó este servicio con un billete falso de 50 euros y le fueron devueltos 37 euros. El conductor no se dio cuenta hasta pasado un tiempo después.

Pocos días más tarde, esta misma acusada requirió los servicios de otro VTC. Fueron a una conocida zona de Sevilla y volvieron a los pocos minutos al punto inicial. El servicio tuvo un coste de 21 euros que la acusada pagó con un billete falaz de 50. Le fueron devueltos, por lo tanto, 29 euros.

Los repartidores, recibidos con un hacha

La Fiscalía enumera varios episodios similares en su escrito de acusación. Tras los ya reseñados, la procesada hizo dos pedidos de comida a domicilio el mismo día y volvió a utilizar el modus operandi habitual. Pagó cada pedido con un billete de 50 euros y se quedó con el cambio, de 31,60 euros y 31,01 euros en cada caso.

Los repartidores se percataron a posteriori de que el billete era falso y volvieron para enmendar lo ocurrido. Sin embargo, al llamar a la puerta se encontraron a los otros dos procesados acompañados de un tercer individuo desconocido que exhibía un hacha en actitud agresiva, según la Fiscalía. Ante tal escena, los trabajadores desistieron de recuperar el dinero.

Un nuevo repartidor acudió al domicilio ese mismo día para entregar un pedido de ropa. Los acusados pagaron poco más de 9 euros con otro billete falso de 50 euros y se quedaron con los 40 euros de vuelta. El repartidor regresó a la casa para reclamar por lo ocurrido, pero nadie le abrió la puerta.

En taxi a una farmacia

Uno de estos acusados tomó la madrugada del día siguiente un taxi en el citado domicilio. Fue a una farmacia y una tienda de comestibles. Volvió a pagar con 50 euros la carrera y recibió 32 euros de devolución.

La Fiscalía apunta que los tres acusados actuaron en todo momento concertados. En un registro judicial realizado en presencia de dos de los tres procesados se encontraron otros cuatro billetes falsos de 50 euros. Según la calificación del Ministerio Público, "los billetes intervenidos eran fácilmente confundibles con los verdaderos".

En total, 110 euros pagados

En total, el montante pagado con billetes falsos ascendía a poco más de 110 euros. Sin embargo, el botín conseguido era de 300, ya que se usaron 6 billetes de 50 para pagar los servicios y se quedaron con el dinero.

Los tres acusados se enfrentan a una petición de 8 años de cárcel por parte de la Fiscalía como autores de un delito de distribución de monedas falsas. Además, se les pide el pago de 3.000 euros en concepto de multa.

Además, los dos acusados que amedrentaron a los repartidores de comida también se les imputa un delito de amenazas. Por este ilícito, la Fiscalía solicita un año de cárcel.