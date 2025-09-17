Los Mossos detienen a un camionero que atropelló mortalmente a un vecino de Blanes cuando paró en la N-II por una avería

Sobre las nueve de la mañana de este martes 16 de septiembre, AM.B.P., de 23 años y vecino de Blanes, sufrió una avería cuando iba con su coche en el kilómetro 686 de la N-II, dentro del municipio de Tordera. Al pararse en el arcén bajó de su vehículo y fue entonces cuando lo embistió un camión, por lo que murió poco después.

El camionero huyó del lugar del siniestro sin atender a la víctima. El accidente mortal obligó a cortar la vía en ambos sentidos de la marcha durante varias horas y se activaron cinco patrullas de los Mossos d'Esquadra, tres dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y una ambulancia y el helicóptero del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). No se pudo hacer nada por salvar la vida de la víctima a consecuencia de las graves heridas que tenía.

Paralelamente, los agentes de la División de Tráfico de los Mossos abrieron una investigación para identificar y localizar al presunto autor que había huido del lugar de los hechos. Se trata de un camionero de 60 años arrestado en Cornellà del Terri (Pla de l'Estany) este miércoles.

Los investigadores hallaron en el lugar del siniestro restos del camión que permitieron determinar de qué marca se trataba. Junto a las declaraciones de testigos, las imágenes registradas por las cámaras de seguridad y la estrecha colaboración con las Policías Locales de la zona se identificó que se trataba de un camión de transporte de paja.

Por eso, los agentes detuvieron al camionero por su presunta relación con esta nueva muerte en la carretera. Está acusado de un homicidio por imprudencia y de no quedarse en el lugar del siniestro a socorrer a la víctima. Por eso debe pasar a disposición de los juzgados de guardia de Arenys de Mar.