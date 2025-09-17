Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ROBO A MANO ARMADA

Detenidos dos hombres, uno de ellos menor de edad, por atracar tres tiendas a punta de pistola en Madrid

Atacaron un supermercado, una tienda de alimentación y un negocio de telefonía móvil

Los asaltantes acudían en los locales por la mañana y amenazaban a los empleados con un arma corta. Uno de ellos resultó herido

Archivo - Imagen de un vehículo de la Policía Nacional

Archivo - Imagen de un vehículo de la Policía Nacional / POLICÍA NACIONAL - Archivo

Fushan Equiza

Madrid
La Policía Nacional ha detenido a dos hombres, uno de 38 años y otro menor de edad, por asaltar tres establecimientos comerciales con arma de fuego en Villa de Vallecas, Madrid. Los arrestados, de nacionalidad peruana, actuaban por las mañanas, durante el horario de apertura. Entraban a los comercios: un supermercado, una tienda de alimentación local y un comercio de venta de teléfonos; cubiertos con ropa de abrigo, gorras y mascarillas para intentar ocultar su identidad.

Los arrestado cometieron los atracos con mucha violencia, tanto verbal como física. Uno de ellos portaba un arma y amenazaba a los empleados, llegando —en una ocasión— a obligar a los trabajadores a tumbarse en el suelo, mientras su compañero retiraba el dinero de las cajas registradoras. En uno de estos robos, hirieron a un trabajador que presentó resistencia, golpeándole dos veces con la culata del arma en la cabeza.

Investigación y detención de los autores

Conforme avanzaban las pesquisas, los agentes lograron identificar a los atacantes, finalizando la investigación con el registro del domicilio de uno de los autores a finales de agosto. En el interior de la vivienda encontraron el arma de fuego —una pistola— y otros materiales —como mochilas y ropa— utilizados en los atracos.

Los detenidos están acusados de tres delitos de robo con violencia e intimidación. Uno de ellos, mayor de edad, está ya en prisión. El menor de edad a pasado a disposición de la fiscalía de menores.

