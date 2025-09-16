Los bomberos rescatan a dos personas tras el derrumbe de un edificio en Sallent (Barcelona)
Otros 13 vecinos han sido evacuados del edificio, que colapsó dejando a dos atrapados entre los escombros
Desalojado por "riesgo alto de colapso" uno de los edificios afectados por el derrumbe mortal en Badalona (noticia publicada el 15 de julio de 2025)
Efe
Dos personas han sido rescatadas ilesas por los Bombers de la Generalitat y otras cuatro han recibido asistencia médica la pasada madrugada, al derrumbarse parcialmente un edificio de tres plantas en Sallent (Bages, Barcelona).
El derrumbe se ha producido poco después de las 00:30 y el edificio afectado es un bloque de planta baja más tres pisos situado en la calle Secretario Bonet de esa localidad, han informado los Bomberos de la Generalitat.
Atrapadas entre los escombros
El tercer piso del inmueble se ha derrumbado y han quedado atrapadas entre los escombros dos personas, que han sido rescatadas ilesas por los bomberos.
Otros 13 vecinos han sido evacuados del edificio, 4 de ellos atendidos por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que ha trasladado tres ambulancias al lugar del siniestro.
Uno de los afectados es un hombre que ha tenido que ser trasladado en estado menos grave al Hospital Althaia de Manresa, ha informado el SEM.
Un menor, entre los heridos
El resto de atendidos por los sanitarios del SEM han sido una mujer y un menor que han recibido el alta in situ y un hombre que había inhalado polvo y que también ha sido dado de alta en el momento.
El edificio siniestrado presenta daños estructurales, no así los edificios colindantes, según los bomberos, que han movilizado cinco dotaciones y han descartado que hubiera más atrapados entre los escombros.
