La Guardia Urbana encuentra cerca de Sants una furgoneta con 20.536 bombones robados

Como decía una publicidad de los 90 relacionada con un producto muy dulce, hay ladrones que "satisfacen el deseo de lo exquisito" al apropiarse de un tipo de bombón muy característico. Es lo que pensarían agentes de paisano de la Guardia Urbana que el pasado jueves encontraron a dos sospechosos rondando una furgoneta aparcada en el barrio de Sants de Barcelona.

Los agentes los identificaron y al registrarlos encontraron a uno de los hombres las llaves del vehículo. Sin embargo, el sospechoso negó que fuese el propietario de la furgoneta y afirmó desconocer qué transportaba.

Los policías comprobaron que la furgoneta estaba vinculada al robo de la carga de un camión en una gasolinera cerca de Barcelona. Al abrir el vehículo estacionado en una calle de Sants los agentes encontraron 20.536 bombones de la marca Ferrero Rocher con su embalaje original. El precio de mercado de estos dulces requisados en esta operación superan los 18.000 euros.

Según la Guardia Urbana existen indicios de que esta mercancía había sido robada de un camión que la transportaba. Al estudiar el recorrido de la furgoneta sospechosa, que era alquilada, gracias a su GPS descubrieron que los días previos había circulado por la AP-7, la A-2 y la N-II.

Los agentes precintaron los bombones y lo pusieron a disposición del juzgado que investiga la sustracción de mercancía del camión en la gasolinera. Además, acusaron a los dos sospechosos de un delito de robo con fuerza. Y es que no siempre Ambrosio e Isabel pueden ofrecerte un Ferrero cuando te apetece "algo dulce" y no por eso debes hurtarlo, aunque de tan dorado parezca una piedra preciosa.