"No habéis visto nada"
De fiesta a las 4:30 en su ático en Alicante, con la música a tope... y le pilla quien menos se lo espera
La iluminación y la decoración con globos hacen pensar que se trataba de un cumpleaños, que le va a salir caro al responsable de la vivienda por contravenir la normativa de convivencia
Asesinado de una paliza un conocido ganadero asturiano en la puerta de su casa
Droga en las cárceles catalanas: "En Brians o Lledoners hay internos sin nada que perder"
L. Gil López
La música a todo volumen, de fiesta en un ático en plena madrugada e ignorando las llamadas de la Policía Local. Así se comportaba el dueño de una vivienda en El Campello (Alicante), quien no esperaba que fuera un dron quien le captara saltándose las ordenanzas de convivencia ciudadana.
Los hechos han tenido lugar la madrugada de este lunes, cuando agentes se han desplazado sobre las 4:30 horas a una vivienda tras recibir varios avisos vecinales por molestias que impedían el descanso.
Hasta seis llamadas telefónicas recibió la Jefatura de la Policía Local de El Campello de vecinos de la zona, informando sobre la celebración de una fiesta "ruidosa" que resultaba muy molesta a tan altas horas de la madrugada, según fuentes municipales.
Una vez allí, han comprobado que se estaba celebrando una fiesta en un ático, "con un ruido o sonido suficiente para recibir las quejas". Personada la patrulla, el responsable de la fiesta se ha negado, vociferando, a identificarse, aduciendo que "no habéis visto nada". Lo que no sabía es que el dron ya había grabado la escena.
Y es que, tras varias gestiones infructuosas para que permitieran el acceso al edificio a la Policía, se decidió hacer uso del dron al objeto de localizar con exactitud la ubicación de la vivienda.
Los asistentes a la fiesta se asomaban a la vía pública desde el ático, intentando ocultarse sin ser vistos y, por supuesto, sin responder a las llamadas de los agentes.
Asomado y gritando
Poco después, apagaron las luces de la terraza, al tiempo que un hombre se asomó de forma visible. Los agentes le pidieron que se identificara, pero respondió con un "no pienso identificarme porque no habéis visto nada", según las mismas fuentes.
Sin embargo, la grabación del dron es definitiva. Se ha pedido la filiación completa del titular de la vivienda, que recibirá en los próximos días la correspondiente denuncia por generar molestias, perturbar el descanso de los vecinos y por negarse a identificarse.
Iluminación, decoración con globos y música hacen pensar que se trataba de un cumpleaños, que le va a salir caro al responsable de la vivienda por contravenir la normativa de convivencia.
