Sucesos
Cae en Tarragona una banda que cobraba entre 400 y 600 euros a extranjeros por falsos empadronamientos
Hay 32 detenidos por redactar y vender contratos de alquiler fraudulentos para conseguir la residencia
La Policía Nacional ha desarticulado en la provincia de Tarragona una trama criminal dedicada a vender, por un precio que oscila entre los 400 y 600 euros, contratos de alquiler fraudulentos a extranjeros en situación irregular en España para conseguir empadronamientos. Hay 32 detenidos en esta operación que ha contado con la colaboración de la policía local de Vila-Seca.
Los agentes han localizado un total de 17 domicilios y 40 empadronamientos falsos, la mayor parte de ellos en la localidad de Vila-Seca. La banda presuntamente se dedicaba a redactar y vender contratos de alquiler fraudulentos a estos extranjeros que después los usaban para simular empadronamientos en la provincia de Tarragona y, de esta forma, conseguir autorizaciones de residencia en España así como la tarjeta sanitaria.
Según la Policía, la banda presentaba un alto grado de sofisticación, ya que iniciaba la actividad fraudulenta solicitando una nota simple al registro de la propiedad y fabricando posteriormente contratos de alquiler íntegramente falsos.
Además, los sospechosos acompañaban con autorizaciones de representación, también falsas, a los extranjeros irregulares a la Oficina de Atención al Ciudadano del municipio. Por eso los agentes los acusan de un delito de favorecimiento a la inmigración ilegal.
Cada extranjero pagaba entre 400 y 600 euros por el empadronamiento fraudulento y el acompañamiento. La investigación fue llevada a cabo por la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras Grupo 2 de Policía Nacional de Tarragona, en colaboración con la Policía Local de Vila-Seca.
