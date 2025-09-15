Sucesos
Hallado muerto un preso por sobredosis en la cárcel de Brians 2
El sindicato CSIF sostiene que en el centro penitenciario se incautó una cantidad de droga que "supera ampliamente" los niveles habituales de decomisos
Las cárceles catalanas ensayan escáneres corporales de última generación para detectar drogas y armas
Un preso ha fallecido este domingo presuntamente a causa de una sobredosis de droga en la prisión de Brians 2, en Sant Esteve de Sesrovires, según ha denunciado el sindicato CSIF y ha confirmado la Conselleria de Justícia. El recluso fue hallado sin vida este domingo por la mañana. Fuentes oficiales han admitido que, a espera del resultado de la autopsia, las circunstancias de la muerte "sugieren" que esta se produjo por una sobredosis. Según el sindicato, el finado mantuvo el día anterior una comunicación familiar con su progenitor.
CSIF ha explicado que a lo largo del mismo domingo se llevaron a cabo diferentes actuaciones de seguridad en este centro penitenciario, las cuales derivaron en la incautación de "una cantidad significativa" de sustancias estupefacientes en diversos módulos. La cantidad de droga, sostiene la organización sindical, "supera ampliamente los niveles habituales de decomisos" en esta cárcel. A un interno se le localizaron 500 papeles de fumar tras la visita de un familiar.
El sindicato alerta de que el "hacinamiento" facilita el tráfico de drogas y dificulta los "mecanismos de control", generando disputas internas por hacerse con el mercado ilegal de droga dentro de los centros penitenciarios, aumentado, de esta manera, "la conflictividad" en su interior.
Realidad cotidiana
Por esta razón, CSIF manifiesta su "profunda preocupación" por la creciente presencia, tráfico y consumo de drogas en las prisiones de Catalunya. Este fenómeno, en su opinión, lejos de ser un hecho aislado, se ha convertido en una realidad cotidiana que pose en grave riesgo la seguridad, la salud y la integridad tanto de los internos como del personal penitenciario.
Para el sindicato, la circulación de drogas en las cárceles refleja "el abandono institucional y la ausencia de políticas efectivas para combatir el crimen organizado que actúa dentro y fuera de las prisiones". Los trabajadores penitenciarios, destaca CSIF, "afrontan diariamente condiciones de extrema precariedad, teniendo que garantizar la seguridad en un entorno dominado por redes criminales, muchas veces con recursos insuficientes, sin apoyo ni protección real".
