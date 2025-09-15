Muere una pareja de jóvenes en una salida de vía en O Pino

Dos jóvenes vidas quedaron truncadas ayer en la A-54 en un fatídico accidente que ha causado gran consternación en los municipios de O Pino y Arzúa, de donde eran originarias las dos víctimas mortales.

Los dos jóvenes fallecidos son una chica de 25 años, natural de O Pino, que viajaba en el asiento del copiloto, y su pareja, un chico de 24, nacido en Arzúa, que conducía el vehículo.

Ambos viajaban en un Seat Ibiza de color rojo que, en torno a las 14.30 horas, se salió de la vía en la autovía que une Santiago y Lugo cuando circulaba en dirección Arzúa.