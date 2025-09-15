Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere una pareja de jóvenes en una salida de vía en O Pino

Los fallecidos son el conductor, un chico de 24 años de Arzúa, y su acompañante, una chica de 25

El Seat Ibiza en el que viajaban las víctimas en sentido Arzúa se salió de la vía hacia el margen derecho.

El Seat Ibiza en el que viajaban las víctimas en sentido Arzúa se salió de la vía hacia el margen derecho. / Cedida

s. l. c. | s. s.

O Pino/RIbeira
Dos jóvenes vidas quedaron truncadas ayer en la A-54 en un fatídico accidente que ha causado gran consternación en los municipios de O Pino y Arzúa, de donde eran originarias las dos víctimas mortales.

Los dos jóvenes fallecidos son una chica de 25 años, natural de O Pino, que viajaba en el asiento del copiloto, y su pareja, un chico de 24, nacido en Arzúa, que conducía el vehículo.

Ambos viajaban en un Seat Ibiza de color rojo que, en torno a las 14.30 horas, se salió de la vía en la autovía que une Santiago y Lugo cuando circulaba en dirección Arzúa.

