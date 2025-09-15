En Cazalla de la Sierra
Muere una mujer y un joven resulta herido en el incendio de una vivienda en Sevilla
El joven ha tenido que ser evacuado al hospital de alta resolución de la Sierra Norte
Redacción
Una mujer de 58 años ha muerto y un joven, de 28, ha resultado herido en el incendio de una vivienda en la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra, según ha informado este lunes el servicio de Emergencias 112 Andalucía.
El suceso se ha producido a las 4:00 horas de este lunes, momento en que varios testigos alertaron de que salía humo de una vivienda en la calle Juan de Lora, por lo que el centro de coordinación avisó a los bomberos, la Guardia Civil y la Policía Local.
El Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, ha decretado el fallecimiento de la mujer, al tiempo que ha evacuado al hospital de alta resolución de la Sierra Norte, ubicado en Constantina (Sevilla), al joven para ser atendido por las heridas ocasionadas por el siniestro.
Según fuentes municipales, la muerte de la mujer se ha debido a inhalación de humo. En estos momentos se investigan las causas que hayan podido originar este fuego.
- El ascenso de alta velocidad del hijo de la presidenta de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el Banco de España
- La lluvia torrencial golpea el Vallès, Baix Llobregat, Maresme y Barcelonès y deja granizo y riadas en varios municipios
- Luis Garvía, director en finanzas: 'El 45% de las viviendas las tiene gente mayor de 65 años que además cobra pensiones
- Ayuso justifica de facto el fraude de su pareja por ser “alguien que triunfa, prospera, al que hay que perseguir a través de la Agencia Tributaria”
- La aerolínea 'low cost' Play lanza vuelos a Islandia desde 69 euros para la temporada de auroras boreales
- Trabajo perseguirá a las empresas que aprovechen el teletrabajo para contratar en el extranjero y pagar menos
- Comprobar si mi número de la Grossa de la Diada 2025 tiene premio
- El éxito de los mercadillos donde vacían casas de lujo: 'Me he comprado un visón por 100 euros