En Cazalla de la Sierra

Muere una mujer y un joven resulta herido en el incendio de una vivienda en Sevilla

El joven ha tenido que ser evacuado al hospital de alta resolución de la Sierra Norte

Los hechos han ocurrido en la calle Juan de Lora de Cazalla de la Sierra

Redacción

Una mujer de 58 años ha muerto y un joven, de 28, ha resultado herido en el incendio de una vivienda en la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra, según ha informado este lunes el servicio de Emergencias 112 Andalucía.

El suceso se ha producido a las 4:00 horas de este lunes, momento en que varios testigos alertaron de que salía humo de una vivienda en la calle Juan de Lora, por lo que el centro de coordinación avisó a los bomberos, la Guardia Civil y la Policía Local.

El Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, ha decretado el fallecimiento de la mujer, al tiempo que ha evacuado al hospital de alta resolución de la Sierra Norte, ubicado en Constantina (Sevilla), al joven para ser atendido por las heridas ocasionadas por el siniestro.

Según fuentes municipales, la muerte de la mujer se ha debido a inhalación de humo. En estos momentos se investigan las causas que hayan podido originar este fuego.

