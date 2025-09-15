Madrid
Hallada una segunda víctima mortal bajo los escombros de la explosión del edificio de Vallecas
La explosión, que tuvo lugar el sábado poco antes de las 15:00 horas, afectó a un bar ubicado en la planta baja del edificio
Javier Niño González
Agentes de la Policía Nacional han localizado el cuerpo sin vida de una segunda víctima entre los escombros del edificio que explotó el sábado por la tarde en la calle Manuel Maroto, en el distrito madrileño de Puente de Vallecas.
Inicialmente, la Comisaría de Puente de Vallecas no pudo localizar a esta persona entre los restos del siniestro. Por ello, se solicitó el apoyo de la Unidad Especial de Guías Caninos, que desplegó perros especializados en la búsqueda de restos humanos. Esta tarde, los perros localizaron el punto exacto donde se encontraba la víctima desaparecida. Posteriormente, los Bomberos de Madrid lograron liberar el cuerpo de la persona fallecida.
Este trágico suceso se suma a la explosión que dejó una persona muerta y más de 25 heridos, y que también provocó la destrucción de varias viviendas en la zona, obligando al Ayuntamiento de Madrid a ofrecer alternativas habitacionales a los afectados. La investigación sobre las causas del siniestro sigue abierta.
Suscríbete para seguir leyendo
- Pedro Orgeira, profesor: 'He eliminado la entrega de trabajos a la vieja usanza, ya no sé quién tiene la idea o resuelve un problema
- Emma García defiende las protestas en La Vuelta y frena a una de sus colaboradoras en el debate: 'No nos vamos a meter
- Ayuso justifica de facto el fraude de su pareja por ser “alguien que triunfa, prospera, al que hay que perseguir a través de la Agencia Tributaria”
- La aerolínea 'low cost' Play lanza vuelos a Islandia desde 69 euros para la temporada de auroras boreales
- ÚLTIMA HORA de la Vuelta, hoy en DIRECTO
- Parece Santorini, pero es Asturias: el pueblo pesquero considerado uno de los más bonitos de España
- Carlos Galán, experto en inversión: 'Comprar una casa en la playa o en la montaña es uno de los mayores errores que puedes cometer
- La lluvia torrencial golpea el Vallès, Baix Llobregat, Maresme y Barcelonès y deja granizo y riadas en varios municipios