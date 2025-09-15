Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Detenido un médico del hospital Santa Caterina de Salt por agredir sexualmente a una paciente

La mujer apareció en Blanes desorientada tras despertarse en casa del sospechoso

La excarcelación de un doble violador con "alto riesgo de reincidencia" destapa los fallos en el sistema de rehabilitación

Comisaria de Mossos y policía local de Salt

Comisaria de Mossos y policía local de Salt / ACN

ACN

ACN

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este lunes en Blanes a un médico del hospital Santa Caterina de Salt acusado de presuntamente agredir sexualmente a una paciente. La mujer asistió al centro acompañada de sus familiares el miércoles de la semana pasada y al día siguiente la policía la encontró caminando por Blanes sola y desorientada.

Fue entonces cuando explicó a los agentes que se había despertado desnuda en la vivienda de una casa que desconocía y acusó al sospechoso de haberla llevado hasta allí para agredirla sexualmente, tal y como adelantó el Punt Avui. Por eso, los Mossos investigaron y han detenido al médico, de 66 años, quien en 2020 ya fue condenado por falsedad documental y obstrucción a la Justicia.

Tras conocerse este caso, el Hospital Santa Caterina de Salt decidió suspender cautelarmente al galeno de "manera inmediata" a la espera de ver cómo sigue la investigación. También han abierto un expediente informativo al médico y se han puesto a disposición de la paciente y de su familia.

TEMAS

  1. Pedro Orgeira, profesor: 'He eliminado la entrega de trabajos a la vieja usanza, ya no sé quién tiene la idea o resuelve un problema
  2. Emma García defiende las protestas en La Vuelta y frena a una de sus colaboradoras en el debate: 'No nos vamos a meter
  3. Ayuso justifica de facto el fraude de su pareja por ser “alguien que triunfa, prospera, al que hay que perseguir a través de la Agencia Tributaria”
  4. La aerolínea 'low cost' Play lanza vuelos a Islandia desde 69 euros para la temporada de auroras boreales
  5. ÚLTIMA HORA de la Vuelta, hoy en DIRECTO
  6. Parece Santorini, pero es Asturias: el pueblo pesquero considerado uno de los más bonitos de España
  7. La lluvia torrencial golpea el Vallès, Baix Llobregat, Maresme y Barcelonès y deja granizo y riadas en varios municipios
  8. El barrio de Bellvitge de L’Hospitalet cumple 60 años de historia y reivindicación: “Antes luchábamos mucho más”

Detenido un médico del hospital Santa Caterina de Salt por agredir sexualmente a una paciente

Detenido un médico del hospital Santa Caterina de Salt por agredir sexualmente a una paciente

Catalunya abrirá tres nuevas delegaciones en China, Canadá y Jordania

Catalunya abrirá tres nuevas delegaciones en China, Canadá y Jordania

La OTAN está "de facto" en guerra con Rusia, dice el Kremlin

La OTAN está "de facto" en guerra con Rusia, dice el Kremlin

Barcelona reorganiza la estación de autobuses de Fabra i Puig para hacer frente al corte de la R3 de Rodalies

Barcelona reorganiza la estación de autobuses de Fabra i Puig para hacer frente al corte de la R3 de Rodalies

¿Dónde se trabaja menos en España? Estas son las autonomías con menos horas

¿Dónde se trabaja menos en España? Estas son las autonomías con menos horas

DIRECTO GAZA | Israel derriba el edificio más alto de Gaza: una torre de 18 plantas y 60 apartamentos

DIRECTO GAZA | Israel derriba el edificio más alto de Gaza: una torre de 18 plantas y 60 apartamentos

GUERRA DE UCRANIA DIRECTO | La OTAN está "de facto" en guerra con Rusia, dice el Kremlin

GUERRA DE UCRANIA DIRECTO | La OTAN está "de facto" en guerra con Rusia, dice el Kremlin

Las inmunodeficiencias primarias: más de 500 enfermedades raras que comparten un fallo del sistema inmune

Las inmunodeficiencias primarias: más de 500 enfermedades raras que comparten un fallo del sistema inmune