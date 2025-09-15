Detenido un médico del hospital Santa Caterina de Salt por agredir sexualmente a una paciente

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este lunes en Blanes a un médico del hospital Santa Caterina de Salt acusado de presuntamente agredir sexualmente a una paciente. La mujer asistió al centro acompañada de sus familiares el miércoles de la semana pasada y al día siguiente la policía la encontró caminando por Blanes sola y desorientada.

Fue entonces cuando explicó a los agentes que se había despertado desnuda en la vivienda de una casa que desconocía y acusó al sospechoso de haberla llevado hasta allí para agredirla sexualmente, tal y como adelantó el Punt Avui. Por eso, los Mossos investigaron y han detenido al médico, de 66 años, quien en 2020 ya fue condenado por falsedad documental y obstrucción a la Justicia.

Tras conocerse este caso, el Hospital Santa Caterina de Salt decidió suspender cautelarmente al galeno de "manera inmediata" a la espera de ver cómo sigue la investigación. También han abierto un expediente informativo al médico y se han puesto a disposición de la paciente y de su familia.