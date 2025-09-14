Muere un hombre de 71 años al caerle encima una estructura metálica en una nave de Rubí

Un hombre de 71 años murió el sábado por la mañana al caerle encima una estructura metálica en una nave industrial de Rubí (Barcelona), según han informado los Mossos d'Esquadra. Se trata de un accidente laboral. El aviso se recibió alrededor de las 10.00 horas desde la calle París -en el polígono Cova Solera- y hasta el lugar se desplazaron varias patrullas de Seguridad Ciudadana e Investigación, siete dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

Los Mossos realizaron una inspección de la zona y pusieron los hechos en conocimiento del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Rubí y de la Conselleria de Empresa y Treball de la Generalitat, de acuerdo con los procedimientos en accidentes laborales con víctimas mortales.

Los últimos datos sobre accidentes laborales, que son de finales de agosto, arrojaron que un total de 52 catalanes han muerto en lo que va de año por este motivo. Las cifras recopiladas por la Generalitat, que comprenden los siniestros confirmados entre enero y julio, constatan una media de más de siete muertos al mes y revelan un incremento muy sustancial de la siniestralidad respecto al año pasado. Esta ha aumentado un 44% y destaca especialmente el repunte de decesos en la construcción (+180%) y, en menor medida, en la industria (+100%).

En total, sumando los accidentes mortales y no mortales, los que causaron baja de trabajadores y los que no, durante los siete primeros meses del año se han registrado 120.131 siniestros laborales. La evolución de los accidentes laborales suele fluctuar en paralelo a la actividad económica. A más actividad, mayor número de accidentes. No obstante, este 2025 el número de siniestros mortales está registrando un incremento especialmente anómalo y que amenaza con ir a más. Solo en las últimas semanas se conocieron dos siniestros especialmente significativos.