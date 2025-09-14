Dos acusados de un asesinato en el metro de Barcelona se sientan en el banquillo

Era la madrugada del 2 de abril de 2023. En un vagón de la Línea 1 del metro de Barcelona, entre las estaciones de la Torrasa y Santa Eulalia, en L’Hospitalet de Llobregat, se mascó la tragedia. Dos ciudadanos peruanos, “mayores de edad y sin permiso administrativo para residir en España”, según la fiscalía, iniciaron una discusión con una persona originaria de Bolivia. Se desconoce el motivo de la pelea, pero de las palabras se pasó a una agresión mortal con arma blanca. El boliviano fue apuñalado en el pecho y falleció en un andén del suburbano.

Los dos peruanos se sentarán este lunes en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Barcelona acusados de asesinato con alevosía. La fiscalía reclama para cada uno de ellos 16 años de prisión y el pago a los padres de la víctima de una indemnización conjunta de 200.000 euros por el “daño moral producido por su acción”. Un jurado deberá decidir si los dos procesados son culpables e inocentes tras escuchar a los testigos, a los acusados y valorar las pruebas que existen. Este lunes está previsto que se elija a los miembros del tribunal popular y, tras ello, el fiscal Víctor Alegret, la acusación particular y la defensa efectúen sus primeras alegaciones. La vista se prolongará hasta el 25 de septiembre.

Herida mortal

La discusión entre los dos peruanos y la víctima se inició en el vagón del tren, pero se trasladó después al andén de la estación de Santa Eulalia. Al detenerse el convoy en ese lugar, el joven boliviano descendió el mismo. Eran las 4.38 horas. Los dos acusados le siguieron. Cuando le dieron alcance, uno de ellos le sujetó en el suelo, mientras el otro le clavó un arma blanca en la zona torácica izquierda, lesionado en pericardio y la coronaria del corazón, atravesando el diafragma e impactando también en el lóbulo izquierdo del hígado. La acusación sostiene que los dos procesados se pusieron de acuerdo “en la acción” y tenían la intención “común” de acabar con su vida o “al menos sabiendo que la muerte se produciría como consecuencia natural y altamente probable de su conducta”.

Malherido, el boliviano pudo subir de nuevo en el vagón de un metro que iba en dirección a la parada de Fondo, en Santa Coloma de Gramenet. Al llegar a la estación de Mercat Nou de Barcelona, descendió del convoy y se desplomó en el andén, donde falleció. El fiscal es contundente y relata que los “acusados atacaron mortalmente” a la víctima cuando esta se había caído y estaba tumbada en el suelo. Ellos eran dos y estaban armados, “lo que supuso”, precisa, que el fallecido “no pudiera oponer defensa eficaz alguna”. Los dos procesados ingresaron en prisión en abril de 2023.