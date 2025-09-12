Mossos investiga la presunta estafa de una academia de idiomas de Barcelona a alumnos extranjeros

Los Mossos d'Esquadra están investigando una presunta estafa de la academia de idiomas Native Language College (NL College) de Barcelona a estudiantes extranjeros, cuyos responsables han sido denunciados penalmente, informan fuentes policiales a Europa Press.

Según ha publicado 'La Vanguardia', alertó en agosto FACUA y confirma ahora la policía catalana, un centenar de estudiantes extranjeros habían pagado por un curso de lengua en la ciudad para garantizar su regularización de papeles, pero tras el "abrupto" cierre de la academia, no han podido continuar con sus clases y se encuentran sin su certificado y sin el dinero abonado. Los propietarios de la academia dejaron de comunicarse con ellos en julio al avisarles de que cerraban unas semanas por vacaciones, y a los trabajadores se les informó de que la empresa atravesaba momentos de dificultades económicas.

Por su parte, los estudiantes abonaron entre 2.000 y 6.000 euros --una media de 3.500 por cada alumno-- para adquirir una titulación que les garantizaba un "certificado de aprovechamiento" a partir del cual podían pedir la extensión de su visado de estudiante o el permiso correspondiente para trabajar en España.

Según el mismo medio, para muchos de ellos se ha agotado el visado de estudios sin haber podido extender el permiso e incluso algunos se habían matriculado para empezar de inmediato, ya que según los trabajadores, la empresa aceptó el pago de matrículas hasta dos días antes de comunicar a sus empleados que cerraban unas semanas.

En total, unos 26 trabajadores de Barcelona, todos, excepto los que pertenecen a la cúpula directiva, están demandando a la empresa tras el ERE fallido después de presentar la empresa datos contables de "dudosa fiabilidad".

Facua alertó de su cierre

Este pasado agosto Facua-Consumidores en Acción alertó del cierre definitivo de la academia de idiomas NL College con sedes en Madrid y Barcelona, e informó a las personas afectadas de su derecho a recuperar la totalidad o parte del dinero de los cursos pagados en caso de que finalmente no fueran a recibirlos. De hecho, Facua recomendó a los alumnos afectados estar atentos por si la empresa entraba en concurso de acreedores.