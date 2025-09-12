Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mossos

Detenido un segundo implicado por la presunta agresión sexual de una menor en Olot

Los Mossos d' esquadra parando un vehículo

Los Mossos d' esquadra parando un vehículo / Archivo

J. G. Albalat

J. G. Albalat

Barcelona
Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado jueves a un segundo implicado como presunto autor de una agresión sexual a una menor la madrugada del 6 de septiembre en Olot (La Garrotxa), durante la Fiesta del Tura. Según la policía de la Generalitat, es un hombre de 30 años. El martes se arrestó a otro hombre de 23 años por su supuesta implicación en el suceso. El juez ordenó su ingreso en prisión. El segundo detenido también ha sido puesto a disposición judicial, aunque se desconoce su situación.

La agresión se produjo cerca de la 1 horas fuera de la zona de ocio y conciertos donde se celebraba la festividad, donde, posteriormente, la menor fue atendida rápidamente por el Sistema de Emergencias Médicas. La víctima fue derivada al servicio Barnahus, que ofrece atención especializada a menores víctimas de violencia sexual y los acompaña durante el proceso de denuncia, recuperación y reparación. Desde la madrugada de los hechos, también ha recibido el apoyo del equipo educativo del Centro Residencial de Acción Educativa (CRAE) en el que vive.

