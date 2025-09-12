Detenido un segundo implicado por la presunta agresión sexual de una menor en Olot

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado jueves a un segundo implicado como presunto autor de una agresión sexual a una menor la madrugada del 6 de septiembre en Olot (La Garrotxa), durante la Fiesta del Tura. Según la policía de la Generalitat, es un hombre de 30 años. El martes se arrestó a otro hombre de 23 años por su supuesta implicación en el suceso. El juez ordenó su ingreso en prisión. El segundo detenido también ha sido puesto a disposición judicial, aunque se desconoce su situación.

La agresión se produjo cerca de la 1 horas fuera de la zona de ocio y conciertos donde se celebraba la festividad, donde, posteriormente, la menor fue atendida rápidamente por el Sistema de Emergencias Médicas. La víctima fue derivada al servicio Barnahus, que ofrece atención especializada a menores víctimas de violencia sexual y los acompaña durante el proceso de denuncia, recuperación y reparación. Desde la madrugada de los hechos, también ha recibido el apoyo del equipo educativo del Centro Residencial de Acción Educativa (CRAE) en el que vive.