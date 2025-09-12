Mossos
Detenido un segundo implicado por la presunta agresión sexual de una menor en Olot
Detenido un joven por violar a una menor en las Fiestas del Tura en Olot
Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado jueves a un segundo implicado como presunto autor de una agresión sexual a una menor la madrugada del 6 de septiembre en Olot (La Garrotxa), durante la Fiesta del Tura. Según la policía de la Generalitat, es un hombre de 30 años. El martes se arrestó a otro hombre de 23 años por su supuesta implicación en el suceso. El juez ordenó su ingreso en prisión. El segundo detenido también ha sido puesto a disposición judicial, aunque se desconoce su situación.
La agresión se produjo cerca de la 1 horas fuera de la zona de ocio y conciertos donde se celebraba la festividad, donde, posteriormente, la menor fue atendida rápidamente por el Sistema de Emergencias Médicas. La víctima fue derivada al servicio Barnahus, que ofrece atención especializada a menores víctimas de violencia sexual y los acompaña durante el proceso de denuncia, recuperación y reparación. Desde la madrugada de los hechos, también ha recibido el apoyo del equipo educativo del Centro Residencial de Acción Educativa (CRAE) en el que vive.
Suscríbete para seguir leyendo
- El ascenso de alta velocidad del hijo de la presidenta de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el Banco de España
- El 'premio' para Rusia por el desvío de drones sobre Polonia: pone a prueba la respuesta de la OTAN y roba información militar
- ¿Qué centros comerciales están abiertos hoy 11 de septiembre en Barcelona y Catalunya?
- Comprobar si mi número de la Grossa de la Diada 2025 tiene premio
- Pablo Iglesias e Irene Montero escolarizan a sus hijos en un colegio privado de Las Rozas
- Una sentencia condena un intento de extorsión municipal a inmigrantes en el primer gobierno de Albiol en Badalona
- La Diada de Catalunya 2025, en directo: última hora de los actos del 11 de septiembre
- La Seguridad Social ‘regala’ meses de cotización a los pensionistas: el cambio que llega en 2026 y que beneficia a millones de personas