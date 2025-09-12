Sucesos
Detenido el presunto autor del tiroteo que hirió al dueño de un bar en Barcelona
SUCESO | La policía trata de localizar al hombre que ha herido de un disparo a un hombre en un bar en Barcelona
Los Mossos d'Esquadra han detenido al supuesto autor del tiroteo en la terraza de un bar del distrito de Sant Martí de Barcelona el pasado 29 de agosto, en el que el dueño del local resultó herido grave.
Según ha adelantado el programa "Tot es mou" de TV3 y han confirmado a EFE fuentes cercanas al caso, la policía catalana ha arrestado además a una segunda persona por su relación con estos hechos.
El tiroteo ocurrió el pasado 29 de agosto en la terraza del bar, en la Rambla Prim de Barcelona, y el dueño del establecimiento resultó herido grave.
La División de Investigación Criminal (DIC) de Barcelona abrió una investigación, por la que el pasado miércoles, 10 de septiembre, detuvo al supuesto autor material y a la segunda persona relacionada con el caso.
En los registros en el domicilio de los detenidos, los Mossos intervinieron armas de fuego, por lo que ahora tratan de averiguar si alguna de ellas fue la usada en el tiroteo del pasado 29 de agosto.
Los dos detenidos pasarán este viernes a disposición judicial, en una causa en la que los Mossos investigan las causas de este ataque.
