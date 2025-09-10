Fraude
Xavier Sala i Martín alerta sobre una estafa que utiliza su imagen: "No lo hagáis"
El economista ha alertado en sus redes sociales de una estafa difundida en Facebook con su imagen y nombre
Lola Gutiérrez
El rápido desarrollo de la inteligencia artificial ha hecho que proliferen las estafas con esta herramienta. Desde fraudes con deepfakes hasta mensajes automatizados que imitan la voz o la escritura de una persona, los ciberdelincuentes aprovechan la IA para engañar a usuarios, empresas y entidades financieras.
Esta semana, el economista Xavier Sala i Martín ha denunciado en X una estafa que corre por las redes en la que se aprovechan de su nombre. La estafa ha estado circulando por Facebook. Allí, unos estafadores han suplantado la identidad del economista y, utilizando su prestigio, invitan a los usuarios a apuntarse a un curso de inversión.
"ESTAFA, ESTAFA, ESTAFA!!! Están circulando por Facebook unos estafadores que, utilizando ilegalmente mi nombre, invitan a la gente a apuntarse a un curso de inversión y a invertir dinero. ¡NO LO HAGÁIS! Es una estafa que ni os enseñará a invertir ni os devolverá el dinero prometido", ha manifestado en X.
Los estafadores han creado una página de Facebook con su nombre y difunden unos supuestos cursos pagando para que la publicación aparezca como contenido patrocinado. Para atraer a los clientes han utilizado la Inteligencia Artificial. Así, en un póster titulado "Tiempos de Riqueza", aparece una caricatura digital del economista, con su traje violeta, invitando a la gente al curso.
El curso fraudulento, que tiene un precio de entrada de 13 euros, promete que si se compran 8000 acciones se puede llegar a 6 millones de euros en 2025. Además, no piden pagos adicionales ni membresía, y la entrada al canal de whatsapp de los estafadores es gratuita.
Presumiblemente, aprovechan este gancho y este acceso gratuito para acabar pidiendo pagos o datos confidenciales.
Recomendaciones
Desde la Agencia de Ciberseguridad de Catalunya insisten en la importancia de comprobar siempre quién es el emisor del mensaje, evitar pulsar cualquier enlace sin verificar antes su dirección y no dar credibilidad a mensajes o llamadas que reclamen datos personales con urgencia y bajo presión de tiempo. Y, en todo caso, si se tiene cualquier sospecha, la mejor opción es contrastar directamente con la página oficial o buscar en internet casos similares que puedan confirmar si se trata de un intento de estafa.
