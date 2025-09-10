INVESTIGACIÓN
Mata a un hombre y se atrinchera con la mujer del fallecido en Huétor Santillán (Granada)
Las primeras informaciones apuntan a que el presunto autor, un hombre de unos 60 años, aguardó la llegada de un matrimonio vecino y conocido suyo con quien mantenía alguna rencilla
EFE
Un hombre ha muerto este miércoles por arma de fuego en Prado Negro, una pedanía de Huétor Santillán (Granada), ha informado a EFE la Guardia Civil, que trabaja para detener al autor del homicidio después de que se haya atrincherado en su vivienda con la mujer del fallecido.
Los hechos han ocurrido poco antes de las 15:00 horas de este miércoles en esta pedanía de apenas medio centenar de habitantes ubicada en la comarca de la Vega, hasta donde se ha desplazado un amplio dispositivo de la Guardia Civil, además de efectivos sanitarios con una ambulancia y un helicóptero.
Según han indicado a EFE el alcalde de Huétor Santillán, José Carlos Ortega, tras cometer el crimen, el presunto autor se ha atrincherado en su vivienda junto a la mujer del fallecido, a la que tiene retenida.
Las primeras informaciones apuntan a que el presunto autor, un hombre de unos 60 años que tiene al parecer sus facultades mentales perturbadas, aguardó la llegada de un matrimonio vecino y conocido suyo con quien mantenía alguna rencilla.
Al verlos llegar, los embistió con su coche. A él, de una edad similar a la suya, le disparó con un arma de fuego y a ella la secuestró para retenerla en su vivienda.
- Genís Roca: 'Con la IA, Europa está asimilando que por primera vez en 2.000 años no diseñará el sistema operativo del mundo
- La sincera crítica de una madre por el coste de 'La vuelta al cole': 'Nos han pedido ocho libros y no sabe leer ni escribir
- Illa, en el inicio de curso 25-26 en Catalunya: 'Ni en las calles ni en la escuela permitiremos ningún tipo de discriminación
- Muere apuñalado un chico de 16 años en una pelea en el barrio de Sants de Barcelona
- Menos impuestos a las empresas y coto a las bajas laborales: la hoja de ruta de Foment para 'impulsar la productividad
- Sorprendente alternativa a los herbicidas: control eléctrico, igual de eficaz y no daña los cultivos y el suelo
- Manuel Álvarez, sobre el equilibrio del sistema de pensiones: “El recorte a la portuguesa es el más conocido”
- ¿Cuándo se cobran las pensiones en septiembre? Santander, CaixaBank, BBVA y más